Adrián Suar confirmó la figura que reemplazará a Mirtha Legrand en El Trece

Confirmado: Suar le soltó la mano a Mirtha Legrand y ya la reemplazó con una importante figura. Quién es la persona que reemplazará a la protagonista de los almuerzos y cenas de El Trece.

Mirtha Legrand no estará en El Trece este año. Al menos, eso se deduce luego de la decisión de Adrián Suar y el canal al elegir una importante figura que ocupará el histórico horario de las cenas de la diva. La confirmación se dio en las últimas horas y el nombre es más que conocido en la señal abierta del Grupo Clarín.

Según informó Laura Ubfal en su sitio web, la persona que tomará las riendas de los sábados por la noche en El Trece es alguien con mucha experiencia y trayectoria dentro del canal. Supo conducir importantes programas en esta señal y se fue hace algunas temporadas por una decisión personal.

El nombre del reemplazo de Mirtha Legrand no es otro que el de Sergio Lapegüe. El periodista que estuvo al frente de diferentes noticieros de El Trece y TN llega a la pantalla de aire con su programa El Galpón. Lejos de ser un informativo duro, "Lape" conducirá un late night show en el horario de los sábados por la noche.

El Galpón tendrá invitados y música en vivo con la Lape Band, liderada por el propio Sergio Lapegüe. En principio, el programa durará entre 60 y 75 minutos (una hora y cuarto), y también contará con humoristas, bartenders y chefs que le darán color a la nueva apuesta de Adrián Suar para levantar el rating.

Adrián Suar se pudrió y reveló la verdadera razón por la que Mirtha Legrand no volverá a El Trece

Mirtha Legrand es una de las conductoras más destacadas de la televisión argentina. Sin embargo, pese a que en el último año estuvo ligada a El Trece, "La Chiqui" no volverá a la pantalla chica del Grupo Clarín y fue Adrián Suar quien contó los verdaderos motivos del adiós. "Es la verdad", sostuvo el gerente de la señal.

"No se llegó a un arreglo económico, no se pudo. Además había muchas cosas del lado de Nacho. No se podía hacer en el Canal porque ya tenían el otro espacio construido, lo cual era entendible. También querían que estuvieran las dos juntas porque sino, decían que no le cerraba el número. El problema es que nosotros queríamos a Mirtha los sábados pero Juana no quería los domingos", contó Adrián Suar en diálogo con LAM.

Confirmando su versión, Suar afirmó: "Esa es la verdad... después a la productora de Nacho no le cerró el número, dijeron que iban a perder plata... lo escucho, lo entiendo, hicimos el mayor esfuerzo dentro de lo que creo yo, podíamos hacer. Yo creo que la oferta que le habíamos hecho para mí, estaba bien pero lo que está bien para mí puede no estar bien para otros".