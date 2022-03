Adrián Suar amenaza a Marcelo Tinelli en El Trece: "Que lo haga"

Adrián Suar le lanzó una picante advertencia a Marcelo Tinelli de cara a lo que viene en su próximo programa con El Trece. El fuerte mensaje que dejó el productor en una entrevista.

La novela de Adrián Suar y Marcelo Tinelli sigue dando que hablar en la TV argentina. Luego de un 2021 sumamente flojo por el bajo rating de ShowMatch, el futuro del conductor se puso en duda. Sin embargo, y tras el anuncio de "El Cabezón" sobre su regreso a El Trece, el productor le lanzó una fuerte amenaza de cara a lo que viene.

En una entrevista que le concedió a LAM (Los Ángeles de la Mañana), por América TV, Suar fue consultado si Tinelli estará o no en El Trece en 2022. "Te quería consultar muchas cositas, pero Marcelo dijo que vuelve en junio", le preguntó el periodista, a la salida de la exitosa obra de teatro Inmaduros. Y "El Chueco" sostuvo: "Sí, junio o julio puede ser".

"Una cosita que se habla en todos lados. ¿Hay cláusula (en el contrato) para que Marcelo haga 10 puntos de rating?", indagó el reportero. De manera contundente, Suar respondió: "No, no es así. No hay cláusula". De todas formas, hizo una fuerte advertencia: "Que haga un programa de 10, no de 10 puntos. Que él (Marcelo) esté contento haciéndolo". A su vez, dejó en claro que aún no está definido el nuevo formato del programa de Tinelli, aunque avisó: "Estamos hablando, pero creo que va a volver con algo muy, pero muy bueno. Él está contento de estar y yo también".

Marcelo Tinelli y Adrián Suar volverán a trabajar juntos en El Trece.

Qué será del futuro de Mirtha Legrand en El Trece

Adrián Suar también fue consultado sobre el futuro de Mirtha Legrand, cuya continuidad en El Trece está en duda debido a que el canal debe negociar con Nacho Viale, nieto de la diva: "Creo que Mirtha se va a quedar, son negociaciones económicas. Espero que se quede y nosotros vamos a hacer todo lo posible porque ella se quede, y Juana también".

Asimismo, el periodista que lo entrevistó le preguntó si es posible que Mirtha y Juana Viale conduzcan juntas el programa en 2022. Y sorpresivamente, "El Chueco" comentó: "Si se puede, sí. Y si no se puede, no pasa nada".

Adrián Suar se la pudrió en vivo a Socios del espectáculo por El Trece: "No vino a verme"

En plena emisión del programa de pasado viernes 18 de marzo, "El Chueco" hizo reír a todos con sus ocurrencias. A modo de presentación del informe, Lussich tomó la iniciativa y dijo: "Gran suceso del año de Inmaduros, esta obra teatral con Suar y con Diego Peretti. ¡50 funciones, 50 mil espectadores! ¡Había 1.000 por función! Redondísimo y contundente suceso en la calle Corrientes, obra que vimos con 'Adri'".

"Vamos a ver la nota con Adrián Suar y con Peretti", añadió Pallares. "Esperábamos que estuviera bien, pero no este éxito. A mí no me pasó nunca", se sinceró el actor y productor, quien también es una de las grandes estrellas del canal de televisión abierta del Grupo Clarín. "50 salas llenas, todos los días con mucha gente", acotó el ex integrante de Los Simuladores (Telefe). "El feminismo, la masculinidad, el machiruslimo, este cambio de paradigma...", resaltó Suar para explicar los motivos de semejante éxito.

Sin embargo, cuando ya estaban terminando la nota a dúo, "El Chueco" miró hacia la cámara y reclamó: "Los esperamos a todos, a las chicas... A Graciela (Alfano), Graciela no vino a verme". Y añadió: "No fue, la vamos a invitar. Y a todas las chicas del panel, que son divinas". Ya desde el piso, "Grace" le contestó: "´Adri´, te prometo que voy. Tenes razón: me muero por ir, los recontra admiro, me encanta, un éxito impresionante. ¡Ya, ya, ya voy!". "Es más, acá las chicas hasta podrían actuar con ustedes", aseguró Lussich. "¡Pero claro, yo soy actriz!", completó Alfano entre risas.