Adrián Pallares reveló el romance entre Marcelo Gallardo y una importante periodista

El periodista mandó al frente al Muñeco, quien está casado con la madre de sus hijos. Adrián Pallares y una información sensible sobre Marcelo Gallardo, técnico de River.

Marcelo Gallardo fue vinculado nuevamente con una importante periodista argentina. La misma se desempeña en un importante canal deportivo y relacionada a otro protagonista reconocido en la televisión nacional. Esta información fue brindada por Adrián Pallares, quien en Socios del Espectáculo afirmó que el "Muñeco" y la dama tuvieron un encuentro en la provincia de Salta.

"Me dijeron que estaba en Salta", exclamaron en la mesa de Socios del Espectáculo, aludiendo a Alina Moine. Inmediatamente se preguntaron si estaba acompañada de un entrenador de fútbol y se escuchó: "El señor M, MG, Napoleón". "Serenidad", acotó el locutor del ciclo televisivo, haciendo mención a la palabra que Marcelo Gallardo utilizó luego de la derrota ante Boca Juniors en el estadio Monumental.

"Los contactos que me quedaron en Salta me contaron que a Alina la vieron hace dos días. Alina Moine con Marcelo Gallardo en Salta, más precisamente en Cafayate", expresó Adrián Pallares. De este modo, el exconductor de Intrusos se basó en sus fuentes norteñas para afirmar que "Napoleón" nuevamente fue visto con la conductora de ESPN.

La conferencia de prensa en la que Gallardo pidió "serenidad"

Luego de haber comenzado con tranquilidad en la conferencia de prensa tras la derrota con Boca Juniors, "El Muñeco" se molestó cuando llegó la pregunta de un reportero de DirecTV. El comunicador le remarcó al técnico que tras el partido hubo "muchas críticas" en las redes sociales contra González Pirez, algo que al estratega no le gustó y allí comenzó un intercambio caliente.

"¿Es una pregunta o es una opinión tuya?", reaccionó Gallardo. La tajante contestación fue que "más allá de la opinión, muchos piensan que, ante la lesión de Héctor David Martínez, hay voces encontradas sobre por qué juega González Pirez y no (Jonatan) Maidana".

"'Muchos piensan, muchos piensan'... Hablá por vos, no por lo que 'muchos piensan'...", insistió el exfutbolista. "No, más allá de mi opinión, quería saber qué autocrítica hacés vos, si podría haber otro reemplazándolo... Porque ya contra San Lorenzo había cometido errores González Pirez", le devolvió el periodista.

Entonces, Marcelo Gallardo pidió que “hay que mantener la serenidad, tranquilo" y añadió: "A mí no me confunden estas situaciones, una derrota, un resultado adverso... Tranquilidad, serenidad. Serenidad, te pido serenidad”. Luego señaló que “se puede perder un partido, pero no una identidad”.