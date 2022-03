Acusan a Paulo Londra de manipular a una chica para que aborte

Lyna Bekkiche habló con Intrusos y contó el calvario que sufrió por culpa de Paulo Londra y su entorno, quienes la manipularon para que abortara.

Lyna Bekkiche rompió el silencio por primera vez en la televisión argentina y denunció a Paulo Londra de manipularla para que abortara. "Me decían que iba a arruinar la vida de Paulo", contó la joven española en diálogo con Intrusos, donde dio detalles de cómo el artista y su equipo de trabajo la convencieron para que interrumpiera el embarazo. Cabe recordar que Bekkiche ya había expuesto al cordobés en enero del 2020.

Después de reaccionar en sus redes sociales a todo el conflicto que atraviesa con su expareja y su exsuegra, Paulo Londra atraviesa horas complicadas por otra importante denuncia en su contra. "Es simple, más dinero más problemas, y algunos no tienen nada mejor que hacer que problemas", publicó el cantante apuntando contra la madre de sus hijas, pero en ese posteo recibió una durísima respuesta por parte de Lyna Bekkiche, una joven española que lo denuncia por episodios de violencia y forzarla a interrumpir su embarazo.

"Siempre poniendo argumentos y excusas por lo que hacen los demás cuando eso solo es una causa de tu comportamiento inmaduro y mediocre. No cambias", le respondió la ibérica al cordobés. No conforme con esto, Bekkiche dialogó este jueves con Intrusos y dio detalles del calvario que sufrió luego de tener relaciones con Paulo Londra en octubre del 2019, cuando se conocieron. Dos semanas después de este encuentro íntimo, la española tuvo un atraso y el test de embarazo dio positivo.

Al no tener contacto directo con Londra, Bekkiche se lo contó a Piero Graziani, amigo del cantante. Como estaban en medio de los Latin Grammy, Graziani le aseguró que recién al volver a Argentina se lo diría a Paulo. Cuando regresaron al país, la llamaron los dos: "Me dijeron que me mandaba dinero para abortar. Pero ni siquiera me preguntó cómo estaba ni cuál era mi decisión ni lo que yo quería". En ese momento, la joven española les explicó que como habían pasado semanas ella ya se había imaginado al bebé y su idea era tenerlo.

"Ahí colgaron y una hora después me dijo Piero que ya venía para España", siguió Bekkiche su relato. El amigo de Londra viajó y le insistió para ir a un centro de aborto "para ver las opciones que había". Para frenar con la presión para que interrumpiera el embarazo, la española propuso firmar un contrato que desligara al cantante cordobés. "Porque ellos pensaban que yo quería el bebé porque Paulo es Paulo Londra", explicó.

En su búsqueda de convencerla, Graziani estuvo 10 días junto a ella asegurándole que la podrían ayudar con la música, ya que conocían a los directivos de Warner Music y que con un bebé no iba a poder ser cantante. "Me dijo que yo iba a arruinar la vida de Paulo", aseguró Bekkiche. Para cerrar, la española concluyó: "Fui tonta por creerme cosas así y también abortar por eso, obvio. Fui inmadura en ese momento y me dejé manipular".

La demanda de Rocío Moreno a Paulo Londra

A principios de febrero, Rocío Moreno presentó una demanda contra Paulo Londra a través de su abogada Ana Rosenfeld por "compensación económica". En ese sentido, la letrada contó que Rocío había dejado de estudiar para acompañar al músico en sus giras y cuidar a su hija Isabella (nacida en el 2020). Por su parte, Maite Peñoñori reveló que los abogados de Paulo Londra propusieron como cuota alimentaria para las dos niñas que tiene con Moreno la cifra de 200 mil pesos. La respuesta de Ana Rosenfeld fue contundente al considerar que la misma es "totalmente insuficiente", por lo que habrá que esperar a la audiencia del próximo 8 de marzo para ver si logran ponerse de acuerdo y evitar el juicio.