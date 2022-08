El radical cambio de las mesazas de Mirtha Legrand que podría llevarla al éxito

Los almuerzos de Mirtha Legrand vuelven a la televisión con un cambio nunca antes visto en la historia del ciclo.

El regreso de Mirtha Legrand y Juana Viale al frente de los ciclos La noche de Mirtha y Almorzando con Mirtha Legrand, respectivamente, que se emitirán por la pantalla de El Trece, cuenta con una novedad que marca un punto de cambio en la rutina del histórico programa.

StoryLab, la productora de Nacho Viale que está a cargo de los programas, abrió una convocatoria para que cualquier espectador pueda formar parte de la mesa junto a la diva de los almuerzos, que en últimos años también se convirtieron en cenas. Para participar de la convocatoria el único requisito que debe cumplir el interesado consiste en subir un video a cualquier red social contando por qué debería estar en la mesa de Mirtha y Juana con el hashtag #QUIEROESTARENLAMESAZA.

Luego de dos años de ausencia por la pandemia y de varios meses de negociaciones para que Mirtha regrese a la pantalla de El Trece, Adrián Suar, director artístico del canal, dijo en charla con la agencia de noticias Télam sobre las idas y vueltas del esperado regreso y unos días antes de la firma del contrato, que "había 15 puntos que comprendían lo económico, dónde se iba a grabar, y los PNT (Publicidad no tradicional)" y anticipó que la vuelta sería en septiembre.

