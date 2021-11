"Abrazada a La Cámpora": la confesión de Sandra Borghi en pleno acto del Gobierno

La periodista de TN cubrió el Día de la Militancia y acompañó a la columna de La Cámpora en toda su movilización a Plaza de Mayo.

La periodista Sandra Borghi lanzó un insólito comentario en medio de una cobertura del acto que protagonizó Alberto Fernández por el Día de la Militancia. La conductora de Nosotros a la Mañana sorprendió hasta a sus compañeros de piso por esa frase que aludía a una irónica adherencia a La Cámpora.

"Vamos ya mismo al corazón mismo de la plaza, al corazón mismo de la marcha, que ya comenzó su desconcentración. Sandra", expresó Pepe Gil Vidal desde el piso de TN a Borghi, quien respondió: "Bueno, Pepe, yo estoy abrazada a La Cámpora, te voy a decir". De esa manera, la compañera del Pollo Álvarez dejó atónitos a sus compañeros, ya que el canal tiene una baja de línea anti kirchnerista.

Borghi continuó en alusión a la dinámica del movimiento popular y agregó: "En realidad la marcha se está empezando a desconcentrar, pero La Cámpora está empezando a ocupar las calles. Vengo analizando el comportamiento de La Cámpora desde antes de las cinco de la tarde: se juntaron en el Obelisco, caminaron cien metros y ahora están entre Maipú y Perón. Nadie escuchó el anuncio del presidente".

El palo de Oscar Parrilli a TN

La periodista de TN entrevistó a Oscar Parrilli, presente en la marcha, y recibió un inesperado comentario por parte del Senador de la Nación: "TN en el Día de la Militancia, bienvenidos a la militancia peronista. Ustedes son unos militantes también". Así, el legislador se refirió al sesgo macrista que el canal del Grupo Clarín tiene en sus programas. Por su parte, Borghi evadió el tema y le preguntó a Parrilli por la manifestación.

El traumático robo a Sandra Borghi

Hace algunas semanas, Sandra Borghi sufrió un robo de identidad y reveló detalles al respecto en Nosotros a la Mañana. "Me entero por una colega que supuestamente desde el sábado estábamos hablando. Le dije que no sabía de qué me hablaba, pero empecé a atar cabos, lo puse en el grupo nuestro de trabajo y Pampa Mónaco me contó", comenzó.

"Esta soy yo supuestamente, está creado con mi nombre. En el chat habla de otras periodistas y en un momento se pone pesado, preguntando cómo se manejaban con el tema outfit, preguntándole qué pensaba de colegas jóvenes y en un momento determinado le empieza a pedir fotos y videos", siguió la periodista, indignada.