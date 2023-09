Abel Pintos hizo el anuncio más esperado y alegró a sus fanáticos: "Manija"

El cantante sorprendió a sus seguidores con una esperada noticia. Abel Pintos hizo un anuncio sobre su carrera y se mostró feliz al respecto.

Abel Pintos comenzó su carrera musical en los 90, abocado al folklore más tradicional, y con el correr de los años su enfoque musical se fue corriendo hacia el pop/rock. Este cambio en su estilo hizo que cosechara un mayor caudal de seguidores y por ese motivo se ha presentado en recintos para públicos multitudinarios como el Estadio River Plate. Este año Pintos tocará en la cancha de Vélez Sarsfield el 18 de noviembre y recientemente hizo un esperado anuncio al respecto en una de sus historias de Instagram.

Muchos de los acérrimos fanáticos del cantante de hits como De Solo Vivir y Oncemil esperaban la noticia de una nueva fecha en el estadio ubicado en el barrio porteño de Liniers y Pintos les alegró el día con su posteo. "Siempre se puede ser un poquito más manija, por eso les digo que dentro de 24 horas exactamente ya van a poder conseguir sus entradas para la segunda función en Vélez", soltó el músico con una sonrisa plasmada en su rostro.

Las entradas saldrán a la venta el viernes 8 de septiembre a las 11 de la mañana a través de la plataforma Ticketek, para el 17 de noviembre en el mencionado estadio. El concierto se llamará Amores y Rarezas, en alusión a que interpretará sus canciones más icónicas y también aquellas que nunca ha tocado sobre un escenario. Al mismo tiempo, habrá versiones diferentes de los tracks que ya ha presentado en recitales.

Fuerte descargo de La Negra Vernaci sobre Abel Pintos en Got Talent Argentina

Abel Pintos, La Joaqui, Florencia Peña y Emir Abdul son los jueces del nueva reality show de Telefe, Got Talent Argentina. Se trata de un concurso de destrezas diversas conducido pro Lizy Tagliani donde acuden personas desconocidas a mostrar sus habilidades. La conductora radial Elizabeth "la Negra" Vernaci opinó sobre el programa y soltó: "Flor Peña es lo más, está bárbara. Me gusta mucho La Joaqui, no sé si como jurado pero ella me encanta. Abel Pintos no me gustó y el otro (Emir Abdul) tampoco. Para mí el programa son Flor Peña y Lizy. Y La Joaqui que la amo pero me da como que no tenía mucho para decir".

"Abel Pintos estaba así (se echó en su silla). ¡Abel Pito! Sentate bien la puta que te parió, qué te hacés el canchero", agregó La ganadora del Martín Fierro de Oro en 2019. Y cerró: "Es gente que va con la mejor intención. Es un programa para pasarla bien un domingo a la noche y no irte a la cama odiando al mundo. Está perfecto".