Abel Pintos confirmó lo que nadie de Telefe quería saber: "Yo soy así"

El cantante y jurado de Got Talent Argentina soltó un comentario picante contra Telefe y despertó el interés de Migue Granados, quien deseo saber más sobre el tema.

Abel Pintos es uno de los jurados de Got Talent Argentina, programa semanal de talentos de Telefe que lo tiene explorando una nueva faceta artística. Y en medio del éxito del formato, el artista visitó a Migue Granados en Olga y soltó una picante crítica que despertó la curiosidad del conductor.

El folclorista y cantautor visitó el estudio del programa de streaming y contó los secretos de su paso por la televisión en el programa de talentos, no sin omitir las críticas que surgieron en las redes sociales por su imagen y seriedad. "Yo me propuse 'me voy a sentar acá y voy a hacer lo que hago en la sala de ensayo acá. No me quiero montar en una situación, voy a hablar de la misma forma'. Y hoy, cuando lo miro pienso que no sé si lo supe contener o administrar todo lo que me hubiese gustado, porque la gente que está en la sala de ensayos y convive conmigo a diario ya me conoce", reconoció Abel.

"Muchas veces la seriedad o la cara de naipe se confunden con la soberbia o con la agreta. Yo no lo entiendo así, yo soy así en mi vida", siguió, justificando la seriedad con la que aparece en el programa y que fue tildada como "mala onda" en las redes y le valió el rol de villano del certamen. En ese momento Migue Granados aprovechó y le consultó: "¿Sentís que quedaste así con el programa?". "No sé si con los demás. A veces yo me miro y digo 'capaz que si sonreía un poquito también estaba bien'", sentenció el cantautor.

Got Talent Argentina se emite de lunes a jueves a las 21.45 horas, después de Telefe Noticias. También puede verse los domingos a las 22.15 horas con una edición especial. Florencia Peña, "La Joaqui" y Emir Abdul son el resto de los jurados que acompañan a Abel Pintos en la tarea de evaluar los mejores talentos del país.

Insólito: Abel Pintos hizo "twerk" en Got Talent e hizo estallar al público

Pintos quedó atónito ante la audición de dos bailarines expertos en twerk y decidió hacer su propia interpretación del famoso estilo de baile. "Yo creo que a mí me serviría muchísimo tomar una clase con ustedes porque en mis shows me cantan mucho 'a ver, a ver, cómo mueve la colita'", admitió el intérprete de Oncemil luego de dar la devolución correspondiente.

Ante esta declaración, sus compañeros del jurado le pidieron que hiciera una demostración y el cantante no dudó un minuto. Rápidamente se levantó de su lugar y empezó a bailar moviendo las nalgas hacia el público. Esta situación provocó una carcajada general entre los demás integrantes del jurado, quiénes le pidieron que volvieron a bailar sobre el escenario, pero el cantante se negó porque "tiene un límite para todo".