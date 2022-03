A qué se dedica Tamara Paganini a 21 años de Gran Hermano

La celebridad dio a conocer en qué se basan sus ingresos económicos más de dos décadas después de su paso por el reality de Telefe.

La exparticipante de Gran Hermano Tamara Paganini reveló ante su público de redes sociales una de las dudas que más le consultan. La celebridad se expresó sobre cuál es su trabajo actual, tras haber coqueteado con el mundo de la televisión en varias ocasiones.

Paganini se refirió a una creencia errónea de sus seguidores, basada en que tiene una vida de millonaria. La ex GH desmintió ese mito y se refirió a cuál es su trabajo actual, a 21 años de su aparición en el reality de Telefe. "Hace más o menos ocho años que estoy trabajando en la parte de fidelización de pacientes para un laboratorio de alta complejidad. Me encargo de buscar errores, problemas, malos tratos y demás en pacientes. Informarlos, tomarles los datos", comenzó Tamara.

"Por suerte la gente que es atendida en el laboratorio está muy conforme, por lo tanto no recibo muchas patadas. y como yo soy la que ayuda al paciente a quejarse y a contar qué le pasó, no me maltratan", continuó Paganini sobre los motivos por los que su trabajo no sería tan estresante.

La empleada administrativa relató una dura situación que debió atravesar en su trabajo con uno de sus clientes: "En época de Covid-19 me atendió una señora y yo tenía que hablar con su hijo. Tenía 35 años el muchacho, el hijo de la mujer había muerto y se puso muy mal", soltó. Y agregó: "Me dijo ‘mi hijo falleció hace una semana, ¿quién sos que me llamás para hablarme de mi hijo?’. Se largó a llorar y yo no podía sencillamente cortarle". Por otro lado, Paganini también reveló que en muchas ocaciones ha llamado a domicilios y preguntado por personas que ya habían fallecido.

El duro relato de Tamara Paganini sobre la pérdida de sus hijos

La celebridad de redes se expresó hace un tiempo sobre el deceso de sus mellizos. "En el embarazo me avisaron que al varoncito no se le había cerrado la cabeza y que cuando naciera se iba a morir", relató Tamara, sobre la dura noticia que recibió en el período de gestación, aunque la desgracia no terminaría allí. "La nena nació, estuvo en la incubadora, mejoraba, empeoraba y un día antes de que se vaya le sacaron el respirador y creíamos que nos íbamos con ella bien. El nene nació y lo tuve en brazos hasta que se fue. Fue muy duro y lo cuento por arriba", culminó.