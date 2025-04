A qué hora se estrena el segundo capítulo de The Last of Us 2 y dónde verla La serie furor estrenará un nuevo capítulo esta noche. The Last Of Us está disponible en la plataforma Max (Ex HBO).

20 de abril, 2025 | 17.01 El segundo capítulo de la temporada 2 de The Last Of Us está próximo a estrenarse. The Last of Us se estrenó en enero del 2023 en la pantalla de HBO y recientemente salió a la luz la segunda temporada, cuyo segundo capítulo estará disponible en las próximas horas. De esa manera, hay muchas expectativas entre los millones de fanáticos de la ficción alrededor del mundo con respecto a este lanzamiento. Las críticas recibieron con halagos a la serie basada en el videojuego homónimo estrenado en 2013, así como el público: ni bien se estrenó se volvió uno de los hits de las plataformas de streaming y por ese motivo una de las tendencias de hoy se relaciona con el horario de estreno del segundo capítulo de la temporada 2. A través del valle va a ser el nombre del nuevo capítulo de la famosa serie, con horario de estreno en Argentina para las 22.30. Al mismo tiempo, se supieron los horarios para el resto de los países de habla hispana: "México a las 20 (hora central), Colombia a las 20, Ecuador: 20, Venezuela a las 21, Chile a las 22, Perú a las 20, Bolivia a las 21, Paraguay a las 22, Uruguay a las 22 y España a las 3 de la madrugada del día siguiente". MÁS INFO Series Reparto de la serie de Harry Potter: quiénes son los actores confirmados La trama del capítulo en cuestión va a estar basada en una situación protagonizada por Joel, Ellie y la banda de Abby. Dado este conflicto, los más fanáticos de la serie cuentan las horas para el estreno de la siguiente emisión. The Last Of Us. Las mejores 6 películas para ver en Semana Santa 2025 Ben-Hur: un clásico indiscutido del cine religioso. Esta epopeya ganadora de 11 premios Oscar cuenta la historia de Judá Ben-Hur, un noble judío traicionado y esclavizado, cuya vida cambia por completo tras cruzarse con Jesús de Nazareth. Con escenas memorables como la carrera de cuadrigas, Ben-Hur es una obra maestra del cine que sigue vigente. Disponible en Max.

La pasión de Cristo: dirigida por Mel Gibson, esta intensa representación de las últimas horas de Jesús está cargada de dramatismo y realismo. Protagonizada por Jim Caviezel, es una película fuerte que no deja indiferente a nadie. Disponible en Netflix.

Los dos Papas: dirigida por Fernando Meirelles, relata la relación entre los papas Benedicto XVI y Francisco, quienes deben afrontar sus propios pasados y las demandas del mundo moderno para forjar un nuevo camino para la Iglesia Católica. Disponible en Netflix.

María: María, rechazada y prófuga tras una concepción milagrosa, debe proteger a su hijo de un rey iracundo en una emocionante epopeya bíblica sobre la madre de Jesús. Disponible en Netflix.

La última tentación de Cristo: un clásico del cine, dirigido por Martin Scorsese en 1988. Cuenta una historia controversial sobre la vida de Jesús, centrada en las dudas y conflictos internos que pudo haber tenido. Disponible en Prime Video.

El caso de Cristo: en 2017, Jon Gunn dirigió esta película que narra cómo, en 1980, la esposa del periodista de investigación Lee Strobel se convirtió al cristianismo, lo que deterioró su matrimonio. A partir de ese momento, Lee inició una exhaustiva investigación para desacreditar los principios del cristianismo. Disponible en Prime Video. TWITTER

