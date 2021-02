La mediática sorprendió al mundo de la farándula.

La mediática Silvia Süller realizó una extensa entrevista con Infobae. Y en la misma, dialogó sobre diferentes temas que están vinculados a su excéntrica vida: el amor, el trabajo, cómo asimiló la pandemia y el deseo de volver a estar en los principales canales de televisión. "Vivo en un monoambiente de 52 metros, no me falta plata, no tengo problema porque siempre me las rebusco, hice desde junio hasta octubre videollamadas y las cobraba”, reconoció.

“El encierro es un estilo de vida, yo no salgo a ningún lado, pero saber que era obligatorio me afectó, te da la sensación de que estás en una cárcel. Y me afectó en el trabajo. Estoy acostumbrada a trabajar, hace 35 años ininterrumpidos que estoy en televisión, yendo de un canal a otro, a presencias y sin hacer nada, hasta el cuerpo lo siento raro”, manifestó Süller, quien también aseguró que no se vacunará contra el coronavirus: "Voy de la mano de Dios, soy muy creyente, rezo todas las noches y no tengo miedo, no me voy a vacunar”.

Por otra parte, Silvia Süller se preguntó por qué los canales de televisión no la contactan para ser parte de los elencos más exitosos de la pantalla chica. Con una amplia trayectoria en los medios y siendo una gran recaudadora de puntos de rating, la mediática cree que esa es su principal carta para regresar al ruedo.

"No entiendo por qué no me llaman porque hay programas, Corte y confección, Masterchef, Por el mundo, Minuto para ganar, yo soy muy divertida... Soy la eterna invitada porque levanto el rating”, exclamó Süller, que también se refirió al romance que vive a la distancia junto a un joven 40 años menor.

Cómo conoció Silvia Süller a su novio 40 años menor

El joven con el que Silvia Süller chatea a la distancia es Martin Lema, uruguayo, de 23 años. Mantienen su relación mediante la virtualidad, y la mediática reveló detalles de cómo lo conoció hasta lograr tener un vínculo mucho más estrecho: "Haciendo las videollamadas lo conocí, pegamos onda y nos empezamos a hablar, nos dimos los celulares, no dejamos de hablar horas y horas de noche, hacemos el amor virtual".