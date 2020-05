"Tuve que ir a reconocer el cuerpo": el angustiante momento de una figura de Canal 9

Este lunes 4 de mayo se vivió un momento muy tenso al aire de Canal 9. Durante la emisión de "Hay que ver", la periodista Fernanda Iglesias relató el duro momento familiar que le tocó vivir en los últimos días.

Mientras José María Listorti y Denise Dumas hablaban del fallecimiento de Goldie Legrand, la periodista conto la fea experiencia que vivió por el fallecimiento de su abuela.

“Yo tuve que ir a reconocer el cuerpo de mi abuela. Ella estuvo internada 13 días y nunca la pudimos visitar. No estaba en terapia intensiva”, contó Iglesias.

“En el hospital se contagió de gripe A y murió finalmente de eso, y no por el ACV. Como era una enfermedad infectocontagiosa fue directo a cremación”, aseguró la periodista; y agregó: “No pudimos abrazarnos con mi mamá ni con mi hermana. No pudimos hacer nada. Es muy triste y entiendo a las familias, ya sean públicos, como es el caso de Florencia Peña, o los que no. Es muy duro, pero es lo que te toca".