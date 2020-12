Fuerte revelación de la cantante de cumbia.

La cantante Karina La Princesita reveló un difícil momento personal en el que debió blanquearle una situación a su hija Sol. Tras los rumores de romance con un hombre llamado Nicolás Furman, quien también es jurado del Cantando 2020 oficializó la relación y reconoció que tuvo que mantener una charla con su descendiente para que no se entere mediante terceros.

“Me tuve que apurar a contarle a mi hija porque no quería que se entere por la tele. Para andar contando cosas cuando uno no está seguro, está el padre. A mí no me gusta decirle a mi hija que estoy conociendo a alguien, me gusta contarle cuando ya estoy segura. Pero yo me di cuenta que me estaban por mandar al frente con todo el seguimiento que hicieron de lo que publicaba en Instagram, porque entiendo que no fui del todo cuidadosa, y me apuraron", aseguró Karina, en diálogo con Agarrate Catalina.

La presión de los medios y los rumores eran cada vez más fuertes. Es por este motivo que La Princesita tomó la determinación de blanquearle a su hija la situación sentimental que comenzó hace poco tiempo con Nico Furman. "Ahí tuve que tomar la decisión, le dije ‘mirá Solcito, mamá está conociendo a alguien’, antes de que se entere por la tele porque se rompería la confianza que hay entre nosotras”, reconoció la artista.

Karina La Princesita reveló cómo se siente su nueva pareja ante tanta exposición en los medios

Al ser consultada sobre cómo se siente su nuevo novio ante semejante exposición, a la cual claramente no estaba acostumbrado, Karina aseguró: "Él reaccionó bien, lo charlamos mucho y es raro, pero se lo tomó bien, con tranquilidad. Para él también es raro porque de repente un día prendés la tele y está su nombre, su foto. Es extraño y te sorprende, no está bueno. Pero reaccionó bien, lo charlamos mucho y es raro, pero se lo tomó bien, con tranquilidad. Yo en cuanto a lo personal es raro lo que estoy transitando y creo que necesito estar más tranquila".

"No voy a mentir, yo siento que entiendo lo que es estar expuesto, pero te van tirando al precipicio y medio que te obligan. A mí me gusta estar más tranquila, más segura de lo que me pasa, y me sentí muy incómoda. Me gusta resguardarme un poco más", sentenció La Princesita, dejando en claro que su idea no es trascender en los medios por novedades sobre su vida privada.