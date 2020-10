En las últimas horas, Mirtha Legrand fue destrozada por el entorno de Jorge Lanata. Es que una persona que trabaja en uno de sus programas aseguró que la diva es "especialista en mandarse cagadas". Quien soltó estas palabras es la responsable de espectáculos en Lanata sin filtro. Sí, es Marina Calabró.

Luego de cuestionar a Juana Viale, la nieta de la diva que actualmente está al frente de los almuerzos y cenas de El Trece, Marina Calabró criticó a Mirtha Legrand tras sus dichos contra Lola Latorre y su nefasta burla a Nacha Guevara. El argumento de la hija de Juan Carlos tuvo que ver con el discurso de la "doble moral" y del "cinismo".

Carlos Monti cruzó a Marina Calabró tras sus críticas a Mirtha Legrand

“Hay mucha doble moral, mucho cinismo, mucho dedo acusador. Mucho ‘es el de enfrente, yo no soy’”, aseguró Marina Calabró. De sus palabras se logró desprender lo siguiente: la crítica a Mirtha Legrand, experta en lanzar comentarios polémicos e incomodar a sus invitados. Sin ir más lejos, la periodista de Radio Mitre extendió su teoría al aire de Confrontados: “Hay una realidad y es que Mirtha es especialista, master, doctorada, en mandarse la cagada y pedir disculpas después”.

Tras escuchar a Marina Calabró, su compañero de piso Carlos Monti salió al cruce y defendió a Mirtha Legrand: "Mirtha contestó una pregunta que le hicieron. Lo que dijo fue ‘me pareció una broma de mal gusto’, tampoco es que estaba señalando con el dedo el error que cometió Lola. A ella la llamaron, contestó y tampoco es para agarrárnosla con la pobre Mirtha".

El enojo de Mirtha Legrand por la broma de Lola Latorre a Nacha Guevara

“Las bromas sobre Nacha me parecen de muy mal gusto. Me extraña de Lola porque, si bien nunca la traté personalmente, siempre me pareció una chica muy educada", sostuvo Mirtha, quien desde que comenzó la pandemia por coronavirus ha sido respaldada por su nieta Juana Viale para continuar con su programa.

En cuanto a la relación que tiene con Nacha Guevara, la conductora comentó: "Nos escribimos con frecuencia. Es una mujer muy inteligente". Acerca del estado en el que se encuentra la actriz, indicó: “El sábado, Nacha cumple 80 y parece de 20 años menos. ¡Es un milagro!”. Y sobre su desempeño en el Cantando 2020, resaltó: "Está excelente. Sabe muy bien lo que dice. Siempre observa y analiza todo".