Graciela Alfano habría amenazado de muerte a una figura de El Trece

Graciela Alfano está en el ojo de la tormenta: fue acusada de haber amenazado de muerte a una figura de El Trece. En los últimos días, fue Cinthia Fernández la encargada de sacar a la luz este doloroso momento que ella asegura haber vivido a costa de escuchar palabras terribles por parte de la experimentada mediática.

Según Cinthia Fernández, Alfano le manifestó: "Soy la bruja madre, te voy a hacer quebrar las piernas, te voy a hacer morir. Vos escuchaste. Acá por mis tres hijas lo juro". La panelista buscó complicidad en Karina Iavícoli, que según Fernández fue testigo de las terribles palabras que debió escuchar de Boca de Grace.

“No, es algo serio y yo soy una persona seria y hablo en serio. Cuando boludeamos, boludeamos. Cuando hablamos en serio no, porque no soy mediática”, enfatizó Karina Iavícoli, y agregó: "Yo estaba sentada con el teléfono, sí sabía que había quilombo, escuché que dijiste ‘me pegó', vino el productor y habló con ustedes, pero no vi nada".

"Parecés Lilita Carrió": el tremendo cruce al aire entre Graciela Alfano y Yanina Latorre

En tanto, no es la primera vez que Graciela Alfano se cruza con alguna de las integrantes de Los Ángeles de la Mañana. Sin ir más lejos, el pasado jueves la modelo tuvo un tenso cruce al aire con Yanina Latorre. Entre tantas cosas polémicas que salieron de boca de quien supo ser pareja de Matías Alé, estas fueron las más destacadas: "Parecés Lilita Carrió".

“Yo no me voy a meter con vos, ni con tu vieja, pero asumamos que vos sos más mala que la peste... Es la acción de Newton: a toda acción viene una reacción. Por carácter transitivo el amigo de tu enemigo es tu enemigo, o sea te metés con todo el mundo, sos el fiscal de la Nación, parecés Lilita Carrió. ¿Querés salvar a tu hija? Escondete, sacrificate, que vaya Diego Latorre al lado de la chica que lo quiere todo el mundo, a vos te odian”, sentenció Graciela Alfano.

La respuesta de Yanina Latorre no se hizo esperar. Visiblemente molesta ante las acusaciones de Alfano, y sorprendida al mismo tiempo, la influencer atinó a decir lo siguiente: “A mí me va bárbaro. No defenestro a nadie. Por eso estoy acá y me va bárbaro. Es todo mentira. Yo creo que soy buena, una madre excelente y llena de amor. Me va bárbaro”.