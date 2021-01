La mediática se quedó sin trabajo en vivo.

Luego de asistir a una fiesta clandestina en Año Nuevo, Fede Bal fue repudiado por Cinthia Fernández. La mediática iba a ser su compañera de elenco en Mentiras inteligentes, una obra que se estrenará en el teatro Lola Membrives. Esto provocó que la protagonista se exprese públicamente sobre lo sucedido, alegando que una de sus tres hijas es paciente de riesgo debido a que posee problemas respiratorios, y que el mismo Bal también corría peligro por su salud. Esto le valió ser despedida en vivo: fue Ángel de Brito quien le anunció a su panelista que ya no forma parte del plantel teatral.

Tras lo acontecido, Fede Bal se realizó un hisopado que le dio negativo y lo presentó a la producción de la obra, en la cual (según Cinthia Fernández) había malestar por parte de los actores que la componen: Arnaldo André y Marta González son las figuras estelares del elenco. “El elenco no está enojado conmigo. Me llamaron, hablé con todos y está todo bien. Incluso Cinthia me llamó, y está todo bien”, afirmó el actor en diálogo con Intrusos.

Sin embargo, su relación con la bailarina tuvo un quiebre y la producción decidió apartar a Cinthia Fernández del staff. Luego de comunicar la noticia al aire de El Trece, el conductor de Los Ángeles de la Mañana le manifestó a su compañera: "Ya está arreglado, no te avisaron".

"Yo estoy tranquilo con la determinación que tomé, Federico Bal se hizo el hisopado, se lo presentó a la producción, presentó el certificado médico de la médica que lo atiende. Miramos los protocolos y entendemos, nos asesoramos, que él ya se podía reincorporar", manifestó Alberto Raimundo, productor de Mentiras inteligentes, en un audio que le envió a Andrea Taboada.

Alegando un desgaste en la relación entre Cinthia Fernández, Fede Bal y las autoridades de la obra, Raimundo prosiguió: "Cinthia Fernández, por su lado y con todo su derecho, dice que no. La producción tiene otra interpretación. Decido desvincularla porque creo y entiendo que la relación está desgastada y que no se puede seguir de esta manera. Ella despotrica mucho contra la producción, cosa que a mí no me gusta, yo no estoy acostumbrado, yo no soy mediático y no hago nada de este estilo. Tomo esta determinación y pongo punto final a este tema".

Quién será la reemplazante de Cinthia Fernández en la obra que compartía con Fede Bal

"Te desvinculan por mediática, por pasar información, por pasar información, por hablar mal de la producción", sentenció de Brito, quien se mostró sorprendido al igual que su compañera Cinthia Fernández ante esta novedad. En tanto, la persona que reemplazará a la bailarina en Mentiras inteligentes es Lula Rosenthal, compañera de Miguel Ángel Rodríguez en el Cantando 2020.