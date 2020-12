Picante: la participante se enfureció con un compañero y lo insultó al aire.

Después del terrible accidente por la explosión de una fuente de vidrio, el equipo rojo volvió a ser protagonista de "El gran premio de la cocina" (El Trece) debido a un tenso momento al aire entre dos participantes. Marcela se enojó con Julián, capitán del equipo, y le dedicó un popular insulto al aire. "Sos un boludo", sentenció, causando un papelón que tanto Carina Zampini como Juan Marconi trataron de emparchar.

Marcela terminó de presentar una fuente de cornalitos -que gustó mucho al jurado- y Julián, capitán del equipo, tomó la decisión de que subiera y apartarla de la acción en la estación de cocina. "¿Quién sube? Decida por favor",apuró Marconi, a lo que Julián replicó al instante: "Marcela". Sin filtro, la mujer se enfureció y lanzó un seco: "Sos un boludo". Acto seguido, soltó la preparación en la que ayudaba a Paula, su compañera.

"No, no, no. Más allá de que fue en broma, ojo con los insultos. Te dio bronca salir, Marce, ¿no estabas para salir?", remarcó Marconi, tratando de apaciguar las tensiones entre los participantes del equipo rojo. "No, creo que no. No sé por qué me saca. Pero bueno, ya está, ya estoy acá", respondió ella, aflojando tras el enojo.

Sumando a la calentura de Marcela, Julián comentó: "Porque me parece adecuado, no la saqué por nada en especial". Metiéndose en el barro, Zampini señaló munutos más tarde: "No sé qué les pasa, no logran tener un equilibrio ninguno de los equipos en la cocina".

"Yo ya le pedí disculpas. El tema, básicamente, es que había cosas que él no sabía hacer, como el puré, y terminé dando indicaciones desde el otro lado", sentenció Marcela, zanjando el conflicto con Julián aunque escrachando su falta de experiencia en una preparación simple.

Con respecto al preocupante accidente de la gala pasada, lo que sucedió es que Nicolás había dejado accidentalmente una fuente de vidrio sobre una de las hornallas prendidas. Por el cambio de temperatura se produjo la explosión. “La fuente de vidrio estaba tocando la hornalla y explotó con el cambio térmico”, explicó Nicolás tras alcanzarle el plato al jurado. “Es la primera vez que nos pasa algo así, lo importante es que ustedes estén bien, que nadie se haya cortado”, aseguró Zampini.