La periodista Sandra Borghi confesó que tuvo un sueño con el Pollo Álvarez durante la emisión de este miércoles de Nosotros a la mañana. "Soñé con vos anoche, con vos y con Tefi (la pareja del conductor", arrancó la periodista.

"Por alguna razón yo quedaba en tu casa, y se hacía de noche y ahí la clavé, en tu casa", continuó Borghi. "¿Por qué?, porque algo pasaba y bueno, qué hacemos, y, quedate a dormir, me dijiste vos. Pero ella libre de culpa y cargo, como si no tuviera pibes, nada, me quedé", recordó entre risas. Y agregó: "te decía, che, me quedo, porque se largó a llover, qué sé yo. Sí, quedate, quedate, así mañana vamos juntos al programa. Y yo le decía a Tefi que me preste un pijama. Le decía Tefi, prestame un pijama, y no me entraba el pijama, y me ponía uno tuyo".

"Preferiría que lo dejemos ahí", le dijo el Pollo con humor. "Pero me levanté convencida que había dormido con vos", insistió Sandra. "¿Y cómo terminó, qué pasó?", indagó el Pollo. Luego relató: "Dormimos juntos. Y Tefi decía no, me voy, porque estoy incómoda. Pero paren chicos, somos amigos, nada de nada, es chiquita la cama". Por su parte, el Pollo reconoció: "Sí, tengo cama chiquita". "Y Tefi decía no puedo dormir y se iba indignada. Y nosotros hacíamos así (haciendo el gesto de darse vuelta y taparse) y nos dormíamos", concluyó Borghi.

Sandra Borghi hizo un jugado comentario

El Pollo Álvarez deschavó a Sandra Borghi con un mensaje que ella mandó al grupo de WhatsApp de Nosotros a la mañana sobre Ova Sabatini. El conductor mandó al frente a su compañera por el comentario que hizo sobre el actor, que provocó las carcajadas de todo el panel.

La situación se produjo mientras Santi, el cronista de NAM, corría en círculos en la puerta de la República de los niños para cerrar el móvil desde La Plata. El Pollo mandó al frente a Borghi, que participó del programa por videollamada, al contar "hablando de esto, acá Sandra tira en el grupo 'qué bueno que está Ova'. Cosas que voy contando".

Todos estallaron de risa y Borghi no pudo ocultar su vergüenza por la situación. El Pollo repitió el mensaje de Sandra y bromeó con que "no van a mandar más nada al grupo después de esto". Borghi se agarraba la cabeza y salió de la incomodidad con una ironía: "Gracias, mi amor. Gracias, eh".