El Pollo Álvarez, conductor de Nosotros a la Mañana sufrió un complicado estado de salud que lo obligó a ausentarse del programa en el mes de noviembre. Luego de descartar coronavirus pese a que se mantuvo aislado con su esposa Tefi Russo, habló de cómo lo afectó el pico de estrés y los ataques de pánico a través de una serie de preguntas en Instagram.

"¿Cómo lograste superar los ataques de pánico y cuanto tiempo te llevó?", le consultaron en Instagram. Al instante, el Pollo Álvarez habló desde su situación particular: "Me llevó mucho tiempo y mucho sufrimiento. Fueron años de convivir con eso. Pero fue gracias al amor de la familia y amigos y con mucho "huevos" u "ovarios" se sale, se puede. No es el mejor proceso del mundo pero te prometo que se va con el tiempo", confesó.

Hace un tiempo, el conductor se animó a hablar del momento más duro de su vida cuando sufrió ataques de pánico por cuatro años: "Los primeros ataques fueron horribles. Pensás que te vas a morir de verdad. Pensás que te quedás sin aire y te morís real. Me acuerdo que no llegaba al hospital y llegué. Me tomaron la presión y me dijeron que tenía todo bien. Y se me desaparecieron los síntomas“, relató.

Si bien sufrió un montón de estos episodios, recuerda al pie de la letra uno en particular. "Yo sentí que estaba al borde de la muerte. Real. Sentía que se me cerraba la garganta y después se va expresando de distintas maneras. Por suerte, ya es parte del pasado“, aclaró el conductor.

Antes de cerrar, explicó el origen de sus ataques de pánico. Según el Pollo, se había cargado con muchísimas responsabilidades. "Creo que no tiene explicación. Venía muy cansado. Y un día estallé y encima después seguí, y no pare. Se me fue estropeando la máquina y así quedé“, sentenció.

"Estoy muy quemado": el Pollo Álvarez, preocupado por su salud

Esta semana Joaquín El Pollo Álvarez se ausentó tres días de Nosotros a la mañana, el ciclo que conduce por la pantalla de El Trece. Fue a trabajar el lunes y el martes, pero el miércoles se despertó con un malestar que no le permitió levantarse de su cama y debió ser reemplazado por Sandra Borghi. Si bien no presentaba síntomas compatibles con COVID-19, decidió realizarse un testeo para descartar la posibilidad y dio negativo.

“Pueden ser un montón de cosas: cansancio extremo, un ataque al hígado, o que me dé positivo esta vez. Espero que no", dijo, y agregó: “Estoy muy cansado, muy quemado. Un montón de cosas que pasaron me fueron agotando”.