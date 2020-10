El periodista Alejandro Fantino fue homenajeado por sus compañeros de Fantino a la Tarde con motivo de su cumpleaños y debido a la emoción hizo una importante confesión sobre el ciclo.

El conductor cumplió 49 años el pasado 26 de septiembre, en medio de un año difícil por la pandemia de coronavirus y la muerte reciente de su padre. Es por eso que el lunes, sus compañeros de América TV decidieron festejar con una gesto en vivo que tuvo un emotivo detalle.

La emoción de Fantino

Antes, el periodista que también trabaja para ESPN, valoró el regalo de sus colegas y aseguró que llegó a los 49 años "con una enorme felicidad en todo sentido".

"Tengo la vida que quiero, rodeado de la gente que quiero, haciendo lo que quiero. Lamentablemente, este año fue muy duro para mí porque se fue mi papá, pero yo considero que las pérdidas son básicamente físicas pero no espirituales", analizó.

Y enfatizó: "Ya lo he dicho muchas veces, entiendo la muerte como una continuidad en otro plano de lo que pase acá. Si nos hubiesen criado pensando que la vigilia es el sueño, el sueño es la vigilia, nos preocuparíamos mucho más por el sueño que por el día a día. Yo creo que la muerte es una especie de sueño de la vigilia que es la vida. Mi viejo está en el sueño, así que yo en unos años me uniré a él como todos nosotros nos uniremos a la gente que amamos".

Además, aprovechó la ocasión para enviarle un saludo a su madre, a quien no ve desde el comienzo de la pandemia. "Me agarran con 49 años en una etapa muy feliz de mi vida, haciendo lo que quiero con la gente que quiero, cero careteándola. Con cuatro programas al aire, con nuevos programas también", remarcó. Y concluyó: "Estoy muy feliz, la paso muy bien con todos mis hermanos de la vida que no los quiero nombrar, pero que ya saben quiénes son. Con Coni, ella me ha hecho muy feliz. Me da una estabilidad emocional enorme, me acompaña, me ayuda".