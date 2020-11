El conductor Juan Marconi quedó en el ojo de la tormenta luego de contagiarse coronavirus e infectar a su compañera de El Gran Premio de la Cocina, Carina Zampini. El fandom de la actriz no lo perdonó y lo destrozaron en las redes.

Los fanáticos de la histórica actriz de telenovelas apuntaron contra el periodista y lo acusaron de ser el culpable del contagio de Zampini debido a su irresponsabilidad. Durante las emisiones del lunes, que fue la final de la temporada, y el martes, Marconi se volvió tendencia debido a las críticas en su contra. Los usuarios no sólo lo cuestionaron por su actitud en medio de la pandemia, sino que también señalaron que su rol en el programa es como un "cero a la izquierda".

"Marconi no solamente no aporta nada positivo en el #GPCocina sino que encima se contagia de covid-19, se caga en todos y contagia a la espectacular @ZampiniCarinaOk", apuntó una cuenta fanática de Zampini. Al tiempo que otra señaló: "Que lindo el programa sin el mala leche de Marconi". Con el mismo tono se acumularon un sinfín de mensajes contra el coconductor.

Si bien Zampini no se expresó al respecto y ante las cámaras siempre muestra una buena relación con Marconi, está claro que sus seguidores no tuvieron piedad y podría generar alguna crisis con su compañera ¿Molestará esto al periodista?

El polémico contagio de Juan Marconi

Las quejas del fandom de Zampini se dirigieron principalmente a la forma en que Marconi contrajo coronavirus. Fue él mismo quien reveló en Los Ángeles de la mañana que se infectó al participar de un asado con amigos cuando aún la etapa de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (DISPO) no había entrado en vigencia y persistía la cuarentena.

"No tengo nada de síntomas hasta el momento. Cuando te dan el positivo empezas a carburar la cabeza. El martes estuve con amigos al aire libre y el miércoles ya uno dijo que se sentía mal y fueron cayendo de a uno", aseguró.

Y señaló: "Enseguida le avisé a la productora y no fui más a grabar. El viernes decidí hisoparme y me dio negativo. Me quedé tranquilo pero al ver que seguían cayendo mis amigos, me hisopé ayer de vuelta y ahí dio positivo".

Marconi se justificó diciendo que estaban "al aire libre comiendo un asado", pese a que el DISPO comenzó el pasado lunes 9 de noviembre. "Pero viste como es, en un momento te confundís de vaso o de cubierto. Me contagié haciendo lo permitido. No hay que dejar de cuidarse", afirmó el periodista.

El anuncio de Carina Zampini sobre su positivo de coronavirus

A raíz del anuncio de Marconi, Carina Zampini también debió aislarse y realizarse las pruebas correspondientes, que confirmaron también su contagio.

"Hola a todos! Buen día! Les cuento que mi hisopado dio positivo, estoy muy bien, sin síntomas hasta el momento ! Gracias por tantos mjes ayer, a la espera del resultado, y por el amor de siempre en sus palabras ! Les dejo mimos al alma y mi sonrisa.. siempre!", contó Carina a través de Twitter.

Como el programa llevaba algunos programas grabados por adelantado, la actriz apareció en cámara hasta el lunes, donde se celebró la final de la temporada. Desde el martes 17 de noviembre fue reemplazada por Andrea Politti.

Temor por el contagio de Felicitas Pizarro

Otra de las integrantes del equipo de El Gran Premio de la Cocina que también se contagió fue la jurado Felicitas Pizarro. Su infección generó preocupación ya que se encuentra embarazada.

Fue el pastelero y jurado Mauricio Asta quien se pronunció sobre la situación de Pizarro. "No sé si al ser asintomática el bebé puede tener trastornos", apuntó en declaraciones a La Once Diez.

Y agregó: "Es el miedo que todos tenemos, pero no sé si al ser asintomática el bebé puede tener trastornos, pero ella está muy bien. Decí que existen estos análisis rápidos y podemos saber qué bichos hay en nuestro cuerpo”.