"Saquémonos las caretas": "El Pollo" Vignolo dijo cuál es el equipo más grande

Cada mediodía, por la pantalla de ESPN, Sebastián "El Pollo" Vignolo suele debatir sobre varios asuntos del fútbol que generan debate entre los televidentes. En esta oportunidad, el conductor propuso charlar acerca de cuál es el equipo más grande de la Argentina, tema que sin dudas ha despertado muchas divisiones entre los futboleros.

En el inicio del programa "Fútbol 90", el relator lanzó un anuncio que puso muy incómodo a sus compañeros: "Vamos a hacer lo que no corresponde. Vamos a decir lo que sentimos. Vamos a hacer lo que sentimos por primera vez. No nos guardemos nada. Hagamos un programa como si fuera el último de nuestras vidas. Vamos a hacer un programa como si fuera un post asado. Hagamos de cuenta que no estamos en cámara, que no estamos al aire ni es un programa de televisión. Como cuando hablamos con nuestros amigos: saquémonos la careta".

Pese al silencio y las risas incómodas de sus colegas, quienes se mostraron un tanto intimidados por la propuesta, Vignolo continuó: "Vamos a presentar un informe. Vamos a decir la verdad de lo que sentimos. No nos vamos a esconder detrás de nada, no lo vamos a acomodar. No vamos a decir: 'Y lo que pasa es que voy a Rosario el domingo...' o 'Tengo que hablar bien de alguien'. No, vamos a hacer lo que nunca hicimos. Aquí no hay sanata. No somos los periodistas deportivos que... Somos tipos futboleros. Vamos a decir quién creemos que es el más ganador de la Argentina".

Luego de una larga introducción, los integrantes del programa comenzaron a debatir acerca de los títulos obtenidos a lo largo de la historia por parte de los clubes más ganadores. En la lista figuraban Boca, River, Independiente y Estudiantes de La Plata. El Pollo volvió a tomar la palabra y lanzó un comentario que generó revuelo en el estudio: "Si yo soy un tipo que no sabe nada de fútbol, vengo de otro país y me muestran esto, voy a decir que el más ganador es Boca".

¿Coincidís?