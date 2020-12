Pía Shaw, histórica conductora y panelista de los programas de América TV anunció su renuncia a Informados de Todo, el ciclo que conduce junto con Guillermo Andino.

Luego de estar un año al frente de magazine de los mediodías de América, Shaw decidió no continuar y estará algunos día más al aire antes de despedirse y tomarse vacaciones. "Es cierto: renuncié. Fue un año de mucho trabajo y a mí me gustan los cambios", le aseguró a La Nación.

En esa línea, Shaw también señaló que la que viene será su "última semana" en el ciclo. Pía estuvo 15 años casi ininterrumpidos en la pantalla de América y sólo dejó el canal en un breve períodos para sumarse a AM y PM en Telefe, pero esta vez no tiene otro trabajo en agenda. "No es la primera vez que lo hago. Ya lo hice en otra oportunidad, cuando me incorporé a AM. En este caso, no lo decidí porque tenga otra propuesta laboral. Sí sigo con la radio (está junto a Ángel De Brito y Pilar Smith, en El Espectador, de CNN Radio], que está buenísimo, pero necesitaba frenar un poco", afirmó.

Y resaltó: "Ahora tengo vacaciones y me voy a ver a mi familia al interior, algo que durante todo el año no pude hacer por la pandemia. Regreso a mitad de enero para volver a incorporarme a la radio".

Ante los rumores de que pudiera haber una mala relación con Andino, Shaw se encargó de desterrar esa idea y valoró el año que compartió junto al exconductor del noticiero de América. "Guille es un amor y es el mejor compañero que podés tener en un trabajo. Es un genio", señaló.

¿Pía Shaw se suma a Los Ángeles de la Mañana?

La salida de Pía Shaw de América TV y su cercanía con Ángel de Brito despertaron las especulaciones sobre un posible pase a El Trece para sumarse a Los Ángeles de la Mañana.

La noticia fue rápidamente desmentida por el propio conductor, quien descartó, al menos por el momento, esa posibilidad. El periodista apuntó: "De paso, cuento que es mentira que @PiaShaw arranca como titular este lunes en @LosAngeles_ok , ni el próximo lunes, ni el que le sigue, ni el próximo mes. Es mi compañera de radio, y nada más por ahora. De invitada si puede venir, ahora".

"No. No firmé ni con Ángel ni con Vero. Ante todos esos rumores, lo único que tengo para decir es que, por el momento, lo único que tengo previsto es tomarme vacaciones. No tengo nada arreglado con nadie", señaló también Shaw.