El conductor de televisión aseguró que al ser una persona pública, "algo puede suceder".

En diálogo con La Nación, el conductor y actor Guido Kaczka se pronunció sobre la intimidad de su vida privada y lo difícil que es conservar su vida puertas adentro. Al ser una persona pública, el protagonista enfatizó en que "algo puede suceder", aunque se diferenció de las figuras más trascendentales como lo fue (por ejemplo) Diego Armando Maradona.

"Dentro de las reglas del juego, uno es una persona pública y algo puede suceder. Pero, a veces, las cosas ocurren por falta de muñeca. En realidad, nadie persigue tanto a nadie a no ser que hayas sido Diego Armando Maradona. Más allá de figuras de esa índole, todos podemos conservar la intimidad con sus más y sus menos. Es más posible de lo que se dice", aseguró Guido Kaczka, en una charla que sorprendió a los lectores debido a que no es usual escuchar o leer a este excéntrico conductor más allá de los programas que realiza en El Trece.

Por otra parte, Kaczka enfatizó en que se debe trabajar para lograr la intimidad deseada dentro de un ambiente tan expuesto como lo es la televisión argentina: "Hay gente que se quiere exhibir y dice que le vulneraron la privacidad; otros que se ven asediados, pero que habría que revisar qué hacen con su intimidad. Es así. ¿A dónde fuiste? ¿Qué hiciste? Conservar la intimidad tiene su trabajo, aunque no hablo de sacrificio, simplemente es parte de las cosas que uno tiene que hacer. Si querés construir intimidad, tenés que darle bola al asunto. Si te vas a bañar con tu familia adentro de una fuente en Plaza de Mayo, seguramente no vas a pasar inadvertido".

Cómo llevó la separación con Florencia Bertotti: la revelación de Guido Kaczka

Hace diez años, Guido Kaczka y Florencia Bertotti (actriz argentina, conocida por su papel protagónico en Floricienta, entre otros éxitos) se separaron tras cumplirse un año del nacimiento de su hijo Romeo. Al respecto, el conductor manifestó: "Flor y yo somos conocidos y, con una separación de por medio, siempre hay un plus que viene aparejado. En ese momento, lo que más me importaba, más allá de si me gustaba verme o no, era hacer lo mejor posible para mí, ya que me estaba separando. Venían y me contaban que se había dicho tal o cual cosa y no era agradable.

"Es así, pero ser conocido tiene muchas cosas que a uno le gustan, entonces hay que asumir lo otro. No es natural, le tengo que poner onda, pero en la vida todo viene con una parte que no te gusta. No existe lo perfecto, hay que aceptar. Pero, como me he portado bien, también la prensa se portó bien conmigo", sentenció Guido Kaczka, explicando las razones por las que cree haber logrado establecer una burbuja que separa su actividad pública de su vida privada.