Cinthia Fernández escrachó a Amalia Granata con una infidencia política.

Una vez que la mediática Amalia Granata se lanzó a la política, la panelista Cinthia Fernández busca seguir sus pasos. En el camino, Fernández aprovechó para revelar un secreto político que involucra a la diputada santafesina tras negarse a posar junto a ella: "Dijo que sacarse una foto conmigo le podía causar problemas".

En el marco de Los ángeles de la mañana, el conductor Ángel de Brito dio a conocer la feroz interna entre Cinthia Fernández y Amalia Granata -en la que la diputada macrista se negó a sacarse una foto con la "angelita" por estar a favor de la ley de interrupción voluntaria del embarazo- y la panelista hizo un fuerte descargo, escrachando a la mediática.

“Qué feo que la diputada no se quiera sacar una foto. No porque el otro piense distinto no te podés sacar una foto. Y no entendería el argumento que dio hacia mí porque Ángel y Yanina Latorre son 'pañuelo verde'”, expuso Cinthia, de manera severa y crítica de la actitud de Amalia Granata, en diálogo con el magazine Hay que ver (El Nueve).

Y, enojada, agregó: “Su justificativo fuera del aire fue ‘yo no me saco con ella porque es verde y si no me van a matar a mí en el bloque, me genera problemas". Para seguir escrachando a la diputada, Fernández disparó una interna política del ámbito privado de la diputada: “Me dijeron que no estaba contenta con que yo esté en el mismo partido de ella y con que hayan llamado a otra persona del medio porque ella quería ser la única. Y su comentario en off fue ‘ella (por Cinthia) no está preparada’, que es algo que es verdad. Amalia es muy sincera y a mí me cae bien, pero ahora empiezo la carrera de Ciencias políticas. Eso me llegó de ella, no sé si es verdad, no lo escuché de la boca de ella, pero me lo manifestaron y supongo que será cierto”.