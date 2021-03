Lizy Tagliani se convirtió en una íntima amiga de Marley, por lo que el conductor sabe intimidades de ella que no son conocidas públicamente. Durante la noche del viernes, Lizy estuvo de invitada en Minuto para Ganar (Telefe) y Marley reveló el desopilante apodo que le pusieron a la actriz las personas de un boliche de Adrogué .

Todo comenzó durante un juego del programa, en el que Lizy tenía que arrojar sopapas a un objetivo, estilo "tiro al blanco", y lograr que cayeran Adrogué radas. Con algunas dificultades, la querida figura de la tele logró hacerlo, pero se llevó una sorpresa por parte de Marley. En ese momento, el conductor recordó que en un boliche de Adrogué que se llama "La Colorada" le habían puesto un apodo muy particular: "La sopapa".

Pero, ¿por qué?. "Por los besos que daba", admitió Marley, mientras Lizy se reía de su pasado en este local bailable. "De todo me decían", rememoró la actriz.

En eso, Marley le consultó: "Pero que, ¿agarrabas a cualquiera e ibas con los besos?". Lizy lo frenó en seco y le explicó cómo funcionaban las cosas en ese entonces: "No, mi amor, no voy a agarrar a cualquiera… ¡los obligaba!". "Me imagino los hombres que se deben acordar todavía de los ‘besos sopapa’ de Lizy", siguió diciendo Marley y su invitada afirmó: "Deben estar ahí pensando…".

La muerte que golpea a Marley

Si bien la vacunación contra el coronavirus avanza, aun tenemos que lamentar muertes por la pandemia en la Argentina. Esta vez, una de ellas golpeó de lleno a Marley, quien expresó su dolor en las redes sociales.

El mundo del espectáculo quedó consternado con la noticia. La muerte de dos médicos por coronavirus golpeó de lleno a los famosos, ya que una de las fallecidas fue la doctora María Rosa Fullone, que atendía a varias personalidades. Entre quienes se hicieron eco de la triste noticia, Marley fue uno de los destacados. "Era una excelente persona y doctora! Increíble!", afirmó al responder a un tweet del doctor Cormillot.