Beto Casella arremetió contra Viviana Canosa de manera contundente: el comunicador dejó en claro que no le gustaba cómo Canosa ejercía la conducción de sus programas y además, aseguró que nunca la votaría en caso de que ella comenzara una carrera política.

"Para la política la veo. Para la TV no sé si está... Habría que ver cómo le fue este año”, opinó Casella en una entrevista en Los Ángeles de la Mañana (LAM), sabiendo que la conductora dejó de hacer su programa Nada Personal en Canal 9, que no consiguió llamar la atención de la audiencia y lograr un buen rating.

Ampliando sus argumentos, Casella dijo que Canosa "está muy metida en la política" y que le parece que podría encabezar una lista. "Ella representa bien una forma de pensar no sé si mayoritaria de la sociedad, pero sí una porción importante que tiene que ver con la centroderecha”, afirmó el conductor de Bendita TV.

De todas maneras, dejó en claro que, si Canosa se inclina por la política, él nunca la votaría. “Yo no la votaría porque pienso distinto a ella. No la votaría, para nada. Definitivamente no la votaría", aseguró Casella.

Para poner paños húmedos a sus confesiones, Casella destacó un aspecto positivo de la personalidad de Canosa y consideró que es "una mujer de carácter" y dijo que "siempre hay que reconocer a los que se comprometen, ella tiene personalidad y puede marcar agenda".