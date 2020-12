Miguel Ángel Rodríguez no buscó disimular su bronca en la entrevista que le concedió a la periodista Maite Peñoñori, de Los Ángeles de la Mañana. No obstante, a diferencia de otros famosos que reducen al enojo toda su reacción, se permitió aclarar su postura.

“Escuché que soy mala persona y mal compañero. Si tienen tiempo, y ojalá manden la nota entera y no la editen, pueden decirme que canto como el culo, que actúo como el culo, que soy gordo. Podrán decirme 200 cosas, porque sé todos mis defectos y algunas virtudes. Pero una virtud que me ha hecho llegar hasta acá es ser buena gente. Y creo que buen compañero. Preguntale a quien quieras. Eso es lo que yo no me voy a bancar”, aseguró el actor.

Este conflicto surge porque durante la semana, Jey Mammon no podía realizar su presentación en el Cantando 2020 por una circunstancia de índole personal. La producción le habría pedido a Rodríguez que lo reemplazara, y según las primeras informaciones, el actor se habría negado. Así fue como Cinthia Fernández, desde el piso de Los ángeles de la mañana, deslizó que era “mal compañero”.

En medio de esa consideración, Maite esperó a que el ex Los Roldán terminara una nueva emisión del certamen de El Trece. Al tenerlo enfrente, la periodista abrió el reportaje mencionando que entre los participantes habría “quisquillosos e insoportables”. “Y dijeron que Miguel Ángel Rodríguez era uno”. Mencionó el caso de Mammon. El actor lo negó, rotundamente.

“No soy insoportable porque vengo de atrás: sé cómo se trabaja de atrás para adelante, porque estuve muchos años atrás”, afirmó, y pidió que le aclararan “cómo les llega la información” sobre qué le pide a los productores de LaFlia. Porque, advirtió, jamás exigió un camarín más amplio y cómodo, por ejemplo, ni tampoco cantar en un orden determinado.

Sobre la situación de Jey Mammon (terminó contando al aire que su papá se encuentra internado), reveló que primero el anunciaron que se presentaría el jueves en el ciclo conducido por Ángel de Brito y Laurita Fernández. El martes a la noche le informaron que se adelantaría al miércoles. Pero... “Nunca estuvo el motivo, el por qué (sobre la situación personal del humorista). ‘No, me matás, porque no llego, dame un día más’. No hubo nada de explicación. Al otro día, la explicación la tengo por el Chato (Prada), que Jey tenía fiebre. Lo quiero mucho: si me llama y me dice ‘¿Me cubrís, boludo?’, soy el primero”.

“Uno queda mal parado en esta exposición, a los 60 pirulos...”, lamentó, sobre los dichos de Cinthia Fernández, e insistió que no tiene -ni solicita- privilegio alguno. Y fue misterioso al decir que “los contratos se cumplen por las dos partes, eh”, aunque evitando explayarse. “¡Averigüen!”, los chicaneó.

Al volver al piso de LAM, luego de poner al aire la nota completa, De Brito confirmó que el pedido de la producción a Rodríguez para que cambiara de día, y su posterior negativa, sucedió, con dos particularidades: es posible que el actor no supiera el momento que atravesaba Mammon (”Porque no lo sabía nadie, solo la producción y yo, porque soy amigo de Jey”, puntualizó), pero venía de cantar a principios de la semana anterior, por lo cual se consideró que la modificación no le resultaría tan apremiante. “Dijo que no estaba listo y pidió no cantar”. precisó.