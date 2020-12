MasterChef Celebrity continúa liderando el rating de la televisión argentina. Y mucho tiene que ver Germán Martitegui, miembro del jurado que tanto ha dado que hablar no sólo por su exigencia sino también por el coqueteo que ha protagonizado con Vicky Xipolitakis en diferentes oportunidades. En la emisión del miércoles por Telefe, el reconocido chef le hizo un picante comentario a la modelo que sorprendió a todos los famosos presentes: "No me mires".

Durante la emisión del último programa, los famosos de MasterChef como Vicky Xipolitakis, Claudia Villafañe, Analía Franchín, Belu Lucius y El Polaco debieron someterse a un duro desafío: tuvieron que cocinar un difícil plato de pescado junto a unas papas y unas remolachas.

Sin embargo, el foco principal del programa estuvo puesto en lo que ocurrió entre Germán Martitegui y Vicky. Cuando a la modelo le llegó el turno de presentar su plato, el jurado fue el primero en tomar la palabra para realizar la devolución. Ante la atenta mirada de sus compañeros Damián Betular y Donato De Santis, Tegui coqueteó con la mujer de 34 años.

Así fue el coqueteo de Germán Martitegui con Vicky Xipolitakis en MasterChef Celebrity:

Luego de que Vicky Xipolitakis se aproximara a la mesa para ofrecer su plato de cocina para que sea evaluado, Germán Martitegui tomó la palabra y, entre risas, le comentó: "Siempre te tocó yo". La modelo no se quedó atrás y le respondió de manera picante: "Qué bueno".

Martitegui: "Contame, ¿tuviste alguna dificultad?

Vicky Xipolitakis: "Puse alguna salsa, pero no la encuentro. Quizás el pescado la chupó.

Martitegui: "Lo que pasó con tu salsa es que no se emulsionó. Cuando queda una manteca derretida, queda transparente".

Vicky Xipolitakis: "Sí, porque nadie me la sacó".

Martitegui: "Nadie tiene por qué sacártela".

Vicky Xipolitakis: "Gracias por defenderme".

Inmediatamente después, a Martitegui se le cayó la comida de la boca de la vergüenza y expresó: "Basta, no me mires más".

Vicky Xipolitakis: "Me sentí protegida. Me gustó que me haya defendido".

Quiénes evitaron la gala de eliminación del domingo en MasterChef Celebrity:

Analía Franchín se llevó la medalla de oro en la prueba de MasterChef Celebrity. En tanto, Belu Lucius fue condecorada con la medalla plateada. Finalmente, Claudia Villafañe y El Polaco lograron salvarse; mientras que Vicky Xipolitakis tendrá que evitar la eliminación durante la gala del próximo domingo.