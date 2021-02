La doctora Gabriela Piovano dejó en offside a José María Listorti.

La médica infectóloga Gabriela Piovano protagonizó un tenso cruce con José María Listorti y Denise Dumas en medio de un acalorado debate sobre la vuelta de las clases presenciales, hecho que incomoda a la especialista por ser un potencial foco de nuevos contagios de coronavirus. "No hablés pavadas", sentenció Piovano en un momento de la discusión, para contrarrestar una fake news informada al aire.

"¿Ya está enojada con nosotros?", arrancó Listorti en Hay que ver (El Nueve), magazine que conduce junto a Denise Dumas, al presentar a la médica para dialogar la situación sociopolítica argentina frente al avance del coronavirus. Cortante, la respuesta de Piovano no se hizo esperar: “Buenas tardes ¿Quieren que entre de lleno en el tema”. Y arrancando por la polémica en torno a la campaña de vacunación a los famosos y la demonización de la vacuna rusa sentenció: “Estamos discutiendo sobre la nada porque en realidad la campaña no sucedió. Es necesario hacer un análisis de todos los costados de la situación y no solamente unilateral porque la campaña contra la Sputnik ha sido tan grave que ha llegado al ámbito médico. Evidentemente, los médicos también son influenciables con las trampitas de los comunicadores”

“No podemos obvias los intereses políticos por los que se militó más la vacuna de Pfizer y no la de Sputnik. Por suerte, los papeles ya dictaminan que la vacuna rusa es mucho más efectiva. Hay famosos que se deberían vacunar porque pertenecen a los grupos de riesgo. El hecho de que circulen de aquí para allá los vuelve población riesgosa. Por más que inventemos protocolos que nos parezcan racionalmente suficientes, el virus los hace insuficientes en la práctica”, agregó.

Cuando Denise Dumas le consultó sobre la vuelta de las clases, Gabriela Piovano se mostró totalmente en desacuerdo con la medida y expuso: “La veo con preocupación. Estaba analizando el caso de Israel y miraba los números con los que arrancaron, 3 muertos por día, y llegaron ahora a tener 70 muertos por día. Las veces que ves que esos números se aplanaron fueron a fuerza de una cuarentena estricta. Cada actividad que abras suma más casos”.

Tras su argumentación, Listorti no pudo evitar soltar una reflexión que desató el enojo de la infectóloga: "Es utópico pensar que vamos a estar tanto tiempo encerrados. Hay un momento en el que no se puede ni económicamente ni psicológicamente”. Cansada de repetir su punto de vista Piovano disparó, dejando a todo el panel atónito: “Si lo único que podés hacer para salvar la vida de tu familia es encerrarla, ¿vos qué hacés? Contestáme esto. Por favor te lo digo”.

“Los casos van a subir si la gente sigue saliendo así. Si no les gusta, lo lamento. Me parece que lo que ustedes no están evaluando es el colapso del sistema. Cuando internacionalicen la idea de lo que estamos hablando por ahí podemos tener otro tipo de diálogo. Que el colegio vuelva fue una decisión presionada”, siguió, a pesar de que en el estudio sufrió interrupciones de parte del equipo de "Hay que ver".

No obstante, cuando la médica escuchó una fake news lanzada como noticia por una de las panelistas (que dio por sentado que las guardias de salud mental están colapsadas cuando no es así) arremetió fulminante: “Haceme la gauchada de no levantar pavadas. No hablés pavadas”. “Me puso la salud en la política”, clamó Listorti, confundiendo la sólida argumentación de Piovano, motivo que indignó a la infectóloga a tal punto que decidió cortar el móvil con una tajante afirmación: “Entonces para qué me llaman. Si ustedes no quieren analizar lo que digo no me llamen más”.