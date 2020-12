"Me hacía la macumba": Aníbal Pachano destrozó a Graciela Alfano

Invitado al magazine "Flor de equipo" (Telefe) el coreógrafo Aníbal Pachano se sometió al "Cuestionario intragable" de Florencia Peña y, para sortear la degustación de platos vomitivos, tuvo que contestar algunas preguntas filosas. Dispuesto a todo, el papá de Sofía Pachano habló de su enemistad con Graciela Alfano y disparó: "Me hacía la macumba".

“¿Qué maldad le hiciste a una persona sin que ésta se entere?”, preguntó Flor Peña a un Pachano dubitativo. De no responder la pregunta, el mediático tenía que comer "resto de cumpleañitos con baba de niño", preparación que tenía bebida cola, chizitos y palitos licuados. "Debo haber hecho varias", respondió el coreógrafo, sin querer revelar nada.

Cómplice, Peña pidió ayuda a Marcelo Polino: "A ver 0-800 Polino ayuda". Entre risas, el periodista de espectáculos respondió por Pachano y soltó: "Graciela Alfano". "Sí, alguien que conocemos muy bien todos", comentó Pachano tentado.

"Me la pasaba pensando que hacerle. No la quiero nada. Si la veo por la calle la saludo, pero no la quiero. Me hacía macumbas y me tiraba bombitas de olor. Estaba más loca que un plumero", confesó Pachano.

Polino añadió: "En un momento era tanto el olor a pelea, que todo era insufrible. Si saludabas a uno, estabas en conflicto con el otro. Si Alfano te preguntaba que hora era, al rato venía Pachano y te increpaba. '¿Qué te dijo de mí?', exclamaba". "Era de terror", reveló Pachano.

En otra de las preguntas filosas de Flor Peña, Pachano tuvo que contestar: "¿En qué famoso viste la mayor diferencia entre el talento que él creía tener y el que realmente tenía?”. De no hacerlo, debía comer tentáculos de pulpo con salsa de fondo del mar (paté y pedazos de ajo entero)."Darío Grandinetti", contestó el exjurado del "Bailando por un sueño", en referencia a las habladurías que dicen que el actor tiene un miembro grande. "Es un hombre muchos talentos", completó la conductora, quebrada en risa.