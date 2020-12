Los protagonistas quedaron al descubierto.

En las últimas horas, se filtró un polémico y escandaloso audio de Fede Bal. El mismo fue dirigido hacia El Polaco, famoso cantante de cumbia y ex compañero del actor en MasterChef Celebrity. En él, el hijo de Carmen Barbieri invitó al intérprete a una fiesta privada a realizarse en su casa con palabras repudiables. "Las chicas que vienen... Ay, Polaco", fueron algunas de las palabras que el artista recibió en su celular.

“Obvio, la pileta está hirviendo. Hace tres días que la vengo calentando. ¿Vos sabés las mujeres que vienen, Polaco? Yo no sé cómo estás vos con Barby ni nada…”, se escuchó decir a Fede Bal, haciendo alusión a los rumores de separación que surgieron en las últimas horas entre el cantante y la bailarina Barby Silenzi.

Lo cierto es que Fede Bal hizo hincapié en que, durante la fiesta, estarían prohibidas las fotos y nadie se enteraría de lo sucedido esa noche. El Polaco, en pareja con Silenzi, no tuvo respuesta. Al menos, no se conoció cuál fue la reacción o comentario del famoso cantante ante semejante invitación por parte del actor, bailarín y gamer.

“Acá todas las personas que entran saben que no pueden sacar ni una foto. No te van a pedir fotos, no van a hacer historias. No vamos a tener problemas con Telefe ni nada. Vos relajá en eso que mi casa es un bunker… y las chicas que vienen… ay, Polaco. Está anunciado lluvia, pero me chup… un hue… Vamos a estar todos del ort… bailando, chupando, haciendo cositas. Vos traete malla, lo que quieras”, manifestó Fede Bal, en lo que muchas personas que escucharon el audio tomaron sus palabras como una invitación a una fiesta privada en medio de la pandemia.

La explicación de Fede Bal tras el audio filtrado a la prensa

Una vez filtrado este escandaloso momento, y en diálogo con Ciudad Magazine, Fede Bal tomó la palabra y desligó a El Polaco de todo tipo de responsabilidad: “Supongo que en alguna discusión la mujer de él lo mandó a la prensa. Es eso nada más. Y no tengo ganas de andar en el medio de su separación o reconciliación. Soy amigo del Polaco. Nos divertimos y bailamos. No hubo más que alcohol. Y nos divertimos como nenes bailando en un grupo reducido de amigos”.

De este modo, Fede Bal reconoció haber sido el autor de un audio que generó polémica y le quitó dramatismo a la fiesta privada, organizada en su domicilio. Más allá de lo que haya sucedido, este episodio violó las restricciones que el Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio dictado por el Gobierno Nacional indica.