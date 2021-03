Viviana Canosa y Aníbal Fernandez esclarecieron el polémico episodio del alcohol en gel.

En julio del año pasado, Viviana Canosa llevó a su programa Nada Personal (El Nueve) al ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández y protagonizó un tenso momento al aire ya que en su afán de lograr que el político se coloque alcohol en gel en vivo, la conductora macrista apretó el gatillo y se lo arrojó en la cara. Un año después del episodio, ambos esclarecieron lo sucedido.

Invitado a A24, Aníbal fue el tercer gran invitado en el nuevo ciclo de Canosa (ya pasaron Javier Milei y Fernán Quirós) y previo a la entrevista la conductora bromeó: "Después del famoso episodio con el alcohol el año pasado, hoy nos acompaña Aníbal Fernández. ¿Hoy hacemos guerra de alcohol?".

Muy divertido, Aníbal replicó con un "espero que no" y acto seguido procedió a explicar cómo fue lo sucedido: "Fue un chiste que salió mal y se agotó". Picante, Canosa sostuvo: "Igual no lo hice ni como chiste y eso es lo que más bronca me dio".

"Siempre cuento que te acercaste a disculparte nuevamente y te dije 'dejate de joder'", argumentó Fernández en tono conciliador. Y para cerrar el tema, la conductora de Viviana con vos reflexionó con un contundente: "Fue un título de todos los diarios".

Con el tema cerrado, Viviana Canosa aprovechó para golpear a Alberto Fernández con una chicana disfrazada de elogio: "Para mí es el Fernández que no tiene miedo".

El día después al papelón del alcohol en gel

Viviana Canosa abrió su programa con la polémica que desató su actitud cuando, tras finalizar la entrevista a Aníbal Fernández, le tiró alcohol en gel en la cara. "Quiero aclarar una cosa porque ayer este programa vivió un blooper increíble con Aníbal Fernández. Hoy me decían la gorila maleducada le tiró alcohol en gel a Aníbal Fernández", contó la conductora, entre risas.

Y agregó: "Yo la verdad que lo de gorila no me importa, lo de maleducada no. En cuatro oportunidades le quise poner alcohol y no quiso. Cuestión que le di este alcoholcito, pensé que tenía tapa, y le hice el chiste como que le tiraba alcohol y le tiré en serio".