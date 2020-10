¿Fraude en el Cantando 2020? La revelación de Esmeralda Mitre tras ser eliminada

La exparticipante del Cantando 2020 Esmeralda Mitre era uno de los personajes más rendidores del programa en cuanto a rating, pero en la última gala de eliminación cayó ante Lizardo Ponce y su batallón de seguidores. Sin embargo, a días de quedar afuera de la competencia hizo una revelación inesperada.

La heredera de La Nación aseguró que antes de ser eliminada del certamen había renunciado al programa y sembró más dudas sobre las votaciones del público. En ese sentido, resaltó que desde la productora LaFlía "no sabían qué hacer" para que se quedara porque la necesitan para levantar las mediciones de audiencia.

"La decisión la tomé yo una semana antes, y fue muy triste, me dio mucha pena porque yo sé que me necesitaban mucho. Ellos no superaban los dos dígitos del rating y conmigo si los superaban, y es más, llegaron a 14 puntos de rating cuando en general no superan los 10", confesó en una entrevista radial con el periodista Juan Etchegoyen.

Mitre, que llamó la atención en el programa por sus previas lisérgicas y sus peleas con el jurado, también afirmó: "Yo entendía que era muy difícil para ellos que yo me fuera, pero realmente me había bajado la persiana"

"Es como cuando cortás con un novio y de repente no hay retorno, y dije hasta acá llegué porque yo me dedico a esto. Me dedico a cantar, me dedico a actuar y tenía que soportar que gente que fuera muy resentida estuviera diciendo barbaridades de mí en la cara", completó.

Asimismo, señaló que a ella no le gusta "pelear ni ser guaranga" porque no le "duran ni cinco segundos". Según la actriz, pelear es "una materia que me sale bien". "No me hubiera gustado tener que decirle en la cara todo lo que pienso. Entonces preferí irme", agregó.

Y sentenció: "En un momento ya no aguanté más y me quise ir. Esa es la verdad y la cuento porque no se si la producción filtró información equivocada, que espero que no haya sido así, y si fue así... Cómo salió, tengo que explicar la verdad de la cuestión, y la que se fue, fui yo".

Aseguran que las eliminaciones del Cantado 2020 están arregladas

Días atrás, el periodista Adrián Pallares había anticipado que Esmeralda Mitre no seguiría en el certamen y al cofirmarse la noticia reveló cómo se gestó su salida.

A comienzos de septiembre, Pallares aseguró que la heredera de La Nación no llegaba al 1 de octubre y así fue. Luego en Intrusos contó por qué estaba decidida su eliminación. “Muchos dirán ‘bueno, se veía venir, se veía venir…’. En realidad, cuando fue todo el episodio del falso positivo de COVID-19 (de Esmeralda), se generó un ruido muy fuerte. Todos los que tenemos un poco de información que viene de ese lugar (LaFlia) sabemos la molestia”, indicó.

“Ese día se gestó la salida de Esmeralda Mitre (del Cantanto)”, sostuvo. Al tiempo que Rodrigo Lussich completó: “Sumaba hasta que restó. Lo del falso Covid fue la bisagra y sus últimas apariciones… particularmente la última de esta semana, donde por momentos parecía bastante desequilibrada”