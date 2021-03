El actor Roly Serrano reveló una experiencia realmente dramática en su vida. Hace un tiempo, cuando su esposa se encontraba dentro de una entidad sanitaria peleando por su vida, el protagonista pensó en suicidarse y estuvo a punto de hacerlo. Sin embargo, fue testigo de una experiencia paranormal que lo hizo cambiar de opinión.

En diálogo con Los Mammones, Serrano aseguró que estaba "al borde del río" cuando de repente algo sucedió: "Interno a mi mujer y me dicen que iba a fallecer sí o sí. La estaba pasando muy mal, estaba muy mal. Un día me iba a tirar al río, me estaba por suicidar. Estaba al borde del río, en mi calle, donde no había nada a cincuenta metros a la redonda. Estaba a punto de tirarme y de ahí no salía, y escucho '¿cómo le va?'. Miro para atrás y era un señor".

Misteriosamente, el señor que se presentó ante él entabló una conversación de la que luego terminaría marchándose de forma intempestiva: "Me dice 'usted es del barrio, ¿no? Qué bueno tener un artista en el barrio, qué bueno para nosotros'. Me hablaba de eso, ¿no? Sigo así, y le iba a decir 'muchas gracias'. Me doy vuelta y no estaba. No había forma de que esté metido en algún lado. Me puse a llorar y me volví a mi casa. Creo mucho en eso".

Al escucharlo, el conductor Jey Mammón lo comprendió por completo y aseguró que esas situaciones "existen". A raíz de este episodio, Serrano decidió marcharse a su domicilio y dar marcha atrás con una decisión que hubiese terminado con su vida.

El radical cambio de Roly Serrano gracias a Maradona

Roly Serrano reconoció que no estaba pasando por un buen momento en cuanto a su estado de salud. El actor está tratando su obesidad y la cuarentena le sirvió para ordenar sus hábitos y empezar a cuidarse más. Además, admitió que uno de los papeles que tuvo que interpretar en el pasado le hizo abrir los ojos con respecto a la importancia de su salud.

En una entrevista con Primicias Ya, Serrano contó que durante la cuarentena pudo bajar 22 kilos. "Al principio me agarró una gastroenteritis terrible y estuve como dos semanas haciendo una dieta muy fuerte y bajé como 8 kilos. Y desde ahí me empecé a sentir mejor y mejoré mi alimentación, eso implica que en todos estos meses, durante la cuarentena, bajé 22 kilos. Me siento muy bien ahora", admitió.