El dirigente peronista Aníbal Fernández y Romina Manguel mantuvieron un cruce picante en PH, Podemos Hablar, cuando la periodista le hizo una pregunta sobre Mauricio Macri y Cristina Kirchner.

Todo sucedió en un segmento del programa de Andy Kusnetzoff en el que los invitados se pueden hacer preguntas entre ellos. Allí, Manguel eligió a Aníbal y fue bien directa en su consulta: "¿Por qué si Cristina Kirchner y Mauricio Macri, dos expresidentes que están siendo investigados, estás tan convencido de que Macri es un chorro y Cristina no?".

Con la rapidez que lo caracteriza para responder, Fernández fue directo. "Por eso porque Mauricio Macri es un chorro y Cristina no", señaló. A Manguel no le alcanzó y fue, insistente, por una repregunta: "No me estás contestando. Son dos expresidentes, los dos están denunciados y las causas de Cristina están más avanzadas".

Pero una vez más, Aníbal fue conciso y puso en duda las causas que se siguen contra la actual vicepresidenta de la Nación. "Vas a ver cómo terminan las causas", vaticinó. "Yo sé las cosas que le inventaron a Cristina y también sé lo que se robaron en la gestión, yo sé de lo que estoy hablando", resaltó el exfuncionario de las gestiones kirchneristas con firmeza.

Inconforme aún, la periodista de A24 volvió a la carga y le pidió hablar "de derecho". "Si dos personas están denunciadas en la Justicia...", comenzó a reprochar Manguel al tiempo que Fernández la interrumpió: "Vos me estás preguntando y yo te contesto ¿Por qué Cristina no? Porque Cristina es incapaz de tocar un centavo de nadie. Y porque todas las causas que tienen son todos inventos".

Mientras la conductora nombraba algunas de las causas en las que se investiga a Cristina Kirchner, el exjefe de Gabinete y también excandidato a la gobernación de la Provincia de Buenos Aires rechazó todas las denuncias. "Todo eso es un invento. Es cuestión de que nos pongamos de acuerdo y que, dentro de unos años, cuando veas que haya terminado todo como va a a terminar, me lo reconozcas", sentenció Aníbal.