Dani La Chepi reveló el verdadero origen de su apodo.

Su verdadero nombre es Daniela Viaggiamari, pero todos la conocen como Dani La Chepi. La influencer de las redes sociales y comediante que brilla en MasterChef Celebrity 2 le confesó a Marley el origen de su curioso apodo. “Es polémico. No es por algo chancho", admitió, en el programa de entretenimientos Minuto para ganar, también de Telefe.

“Queremos saber por qué te dicen ‘Chepi’”, preguntó Marley. “Es polémico. No es por algo chancho. Es porque en el grupo de radio en el que yo laburaba era el ‘che, pibe’”, filtró la influencer. “Según ellos, yo era más pibe que piba. ‘Che, pibe’, ‘el pibe’, me decían, y así salió. Era como un amigo con un poquito de lolas. ¡Muy poquito!”, agregó, con el humor característico que la volvió una de las participantes más hilarantes del certamen.

Además, La Chepi aprovechó para reflexionar en torno al mal momento que la llevó a su destino actual, triunfando en televisión: “Cuando me echaron de un trabajo empecé con las redes. Me quedé sin plata y empecé a hacer videos para buscar laburo en radio, que era lo que yo hacía”.

“Me echaron y nadie más me atendió el teléfono. En principio, lo empecé a contar medio enojada y después me di cuenta de que eso no me iba a llegar a ningún lado. Así se empezaron a sumar madres a mi Instagram que estaban en la misma situación. Ahora mi hija tiene siete años pero, en su momento, tenía dos recién cumplidos”, rememoró, con dolor por la situación límite que atravesó.

“Salí a laburar e hice de todo. Fui moza cantora, bañé perros, hice espejos artesanales hasta que empezó, como todo, a surgir. Me llamaron de una radio, después de otra y así”, cerró Dani La Chepi sobre sus comienzos en el medio.

MasterChef Celebrity 2: Dani La Chepi reveló que se puso de novia con un recolector de basura

Vicky Xipolitakis aprovechó que la influencer estaba en el estudio para preguntarle por su pareja, a quien solo mencionó en un episodio de la competencia de gastronomía de Telefe. "Él es chofer de camión de recolección de basura y lo conocí en la pandemia, durante la cuarentena, y por la ventana. Es muy linda persona y muy fachero", confesó La Chepi.

Ante la anécdota amorosa, Marley asoció la historia de Dani con la de la novela Campeones (El Trece) donde Mariano Martínez interpretó a un basurero que tenía un romance con Laura Azcurra. “Mi novio es más lindo, estoy empachada de amor”, sostuvo la influencer ante la inesperada asociación del conductor y papá de Mirko.

“Yo me lo chamuye un poco pero él, se ve que alguien le dijo que yo iba subiendo historias a Instagram donde ‘le tiraba los perros’ a los pibes que van atrás del camión, los que corren. Y un día él se bajó para saludar a mi hija y cuando lo vi dije ‘mirá lo que es esto, Dios existe’. Ahí me preguntó cómo estaba, y trajo un vino y me dijo que lo íbamos a tomar cuando termine la cuarentena”, profundizó Dani La Chepi.