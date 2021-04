Mirtha Legrand aun continua golpeada por la ausencia de sus hermanos. En medio del encierro por la pandemia y su nula actividad en la televisión, la conductora de los almuerzos se encuentra nostálgica a tal punto que una noticia dada por Pía Shaw en Los ángeles de la mañana la hizo llorar desconsoladamente.

La periodista se comunicó con la diva para decirle que está en venta parte de la propiedad en donde se encuentra la casa de su infancia. “Estas fotos son de 2018”, señaló la panelista con respecto a las imágenes que aparecen en la publicación de la web del inmueble en venta, que asegura que esa casa aún pertenece a la conductora de televisión.

“Cuando veo esta foto le escribo a Chiquita, y me dice '¿qué casa? Después de que se hizo la sucesión de mi padre, mi mamá vendió la casa y nos fuimos a vivir a Rosario'”, informó Pía. Mirtha sumó, para desmentir que tenga algo que ver con la propiedad en venta, que no sabe "de qué se trata. El actual dueño hará la publicidad para cotizarla más".

El tono de Pía Shaw cambio cuando reveló que la abuela de Juana Viale se quebró en medio de su charla con ella. “Me quedé muy mal porque me puso 'la verdad es que estoy llorando'. Se puso mal porque estuvo recordando su infancia, y bueno, yo le mandaba audios diciendo 'señora, no se ponga mal, son recuerdos lindos, no se preocupe', pero me ponía 'no, sí, estoy llorando'”, explicó la ex conductora de América.

Maite Peñoñori, otra de las angelitas, procedió a contar que también habló con Legrand a altas horas de la noche. “La dejó mal. Tuve un montón de chats a las 3:30 de la mañana”, indicó la periodista. “A mí lo último que me puso fue: 'Las ausencias con las que estamos viviendo en esta pandemia no nos dan tregua. Es muy doloroso'. Pobre Chiquita, cómo la deje”, aseveró Pía.

Mirtha Legrand recibió la segunda dosis de la Sputnik V

Mirtha Legrand recibió la segunda dosis de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus y completó así el cronograma de inmunización. Entusiasmada, compartió la alegría de haber sido vacunada para volver a la pantalla.

Antes de completar las dos dosis de la vacuna rusa, La Chiqui declaró en diálogo con Teleshow: "Yo hasta que no me apliquen la segunda vacuna no haré nada". Y teniendo en cuenta su carácter, la diva ya se debe estar preparando para volver a la conducción, aunque lo haría sólo los domingos porque conducir también los sábados se le hacía "pesado". En su lugar, durante las cenas seguirá su nieta Juana Viale o lo que determine El Trece, puesto que están considerando a Mariana Fabbiani para animar la cena y el almuerzo del fin de semana, en una maniobra de presión contra Viale.

En este sentido, Mirtha se alzó firme y tras compartir a través de la red social del pajarito su alegría por haber podido completar su inmunización luego distintos reclamos al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, notificó que esperará "el tiempo indicado" para limar las asperezas dentro del canal y volver a dirigir sus históricos banquetes.