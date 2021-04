Alejandro Fantino y un mensaje explosivo en el aire de ESPN FC.

Luego de convulsionarse el mundo Boca con el escándalo de la renuncia de Mario Pergolini y con los cañones apuntados a sus diferencias con Riquelme y el Consejo de Fútbol, Alejandro Fantino tomó partido. Y lejos de estar en la misma línea que varios de los periodistas de ESPN, el conductor santafesino se distanció de ellos.

En el aire de ESPN FC, Fantino se colocó en la vereda opuesta a la de (por ejemplo) "El Pollo" Vignolo. En F90 se tiran palos constantes contra el Consejo de Fútbol, puntualmente a Raúl Cascini quien fue compañero del cordobés en el ex 90 minutos de fútbol. ¿Qué fue lo que dijo Alejandro?

"Soy soldado de Riquelme, hoy le empezaron a pegar los periodistas. Cuando veo que cinco le pegan a uno me pongo del lado de ese uno. Lo tocás a Riquelme y te vuelo la yugular. Me pusieron del lado del Consejo", aseguró Alejandro Fantino, claramente molesto por las constantes críticas al máximo ídolo de Boca y plantando una duda sobre las internas entre los periodistas de la emisora de ESPN.

En tanto, quien también conduce Fantino a la tarde en América TV agregó: "Riquelme es un tipo que cierra el vestuario para él, es un líder de vestuario. Decide quien entra y quién no. En un momento cuando jugaba se definió con Palermo quien manejaba el vestuario y no se abrazó con Martín en un gol. Hoy da la sensación de que Riquelme armó un gran laburo en el vestuario. No entra nadie en su vestuario, le da seguridad a Riquelme ese Boca Predio, Ameal tiene que manejar el club desde las oficinas de Brandsen".

El Pollo Vignolo destrozó a Raúl Cascini

Pocas veces se ha visto tan molesto como en el mediodía de este lunes. E hizo saber los motivos por los cuales se sintió decepcionado por uno de los socios de Juan Román Riquelme en el Consejo de Fútbol de Boca Juniors. En ESPN, Sebastián "El Pollo" Vignolo destrozó a Raúl Cascini: la relación se quebró tras la partida de "El Mosquito" del ex 90 minutos de fútbol para trabajar dentro de las instalaciones "xeneizes".

En su editorial habitual, con la que empieza cada programa, Vignolo lanzó: "Lamentablemente el tiempo te enseña a aprender algunas cosas. A mí me ha decepcionado un tipo que estuvo sentado diez años al lado mío, y me decepcionó. Humanamente, porque después... Pero bueno, cada uno es como es. ¿Qué le vamos a hacer?".