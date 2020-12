Viviana Canosa estuvo como invitada en Terapia de Noticias, por La Nación Más, y mantuvo una extensa charla con Francisco Olivera donde contó que le interesaría dedicarse a la política. "Me reuní con todos, de todos los palos, a ninguno le digo que sí o que no", contó. Al mismo tiempo se refirió al debate público y legislativo sobre la despenalización del aborto y polemizó sobre el derecho que está en el Congreso.

Sin vueltas, opinó: "El tema del aborto es un tema hermoso para la gilada. La gilada es esa gente que tiene un termo en la cabeza. Hay de los dos lados. Yo no me defino una sola cosa, no soy una Viviana Canosa, soy muchas". En esa línea, agregó: "Hay gente que no tiene la menor idea de lo que está discutiendo y es verde porque es verde" y remarcó que se trata de una cuestión ética y no religiosa: "El Papa Francisco no participa y tendría que estar presente en Argentina".

También apuntó contra el ministro de Salud de la Nación: "Ginés habla de la vida como un fenómeno. Yo tengo un fenómeno de 7 años que es una maravilla y se llama Martina Borensztein. Lo respetaba y dejé de respetarlo a partir de la pandemia. Con la liviandad con la que habla de la masturbación, te habla de la vida. Mezcla todo". Y sentenció: "Si Ginés no puede, que dé un paso al costado".

Además, ante el debate, sostuvo que no se trata con tanta seriedad. "Me pone loca la liviandad del debate del aborto, además hay un negocio atrás con el misoprostol. Me parece un delirio mal planteado e inoportuno. Si hay que debatirlo, debatámoslo bien", expresó. Y cerró: "A mí no me convencen con un sobre para que diga que soy verde y me pongo un pañuelo, me trae consecuencias pero me la fumo".

Escuchá la entrevista: