A tan solo unos días de debutar en la pantalla de LN+, Jonatan Viale se refirió a su decisión de dejar A24 para llegar a la señal del centenario diario y al particular pedido que le hizo su padre, Mauro. El joven periodista contó que el también periodista le solicitó que se quedara en el canal del Grupo América: "Jonito quedate, Jonito no te vayas".

La cuenta regresiva para que comience la nueva programación de LN+ está llegando a cero y los periodistas que formarán parte de la grilla del canal opositor giran por distintos medios para promocionar los nuevos programas. En esta ocasión, fue Jonatan Viale quien en una entrevista con La Once Diez/Radio de la Ciudad reveló una charla íntima que tuvo con su padre antes de que tomara la decisión de irse de A24.

"Mi viejo es América y él me decía 'Jonito quedate, Jonito no te vayas'", contó el joven conductor. "Pero a mí me parece que es un momento que políticamente hay que entender lo que está pasando", agregó Viale sobre los motivos de su renuncia. Entre las razones para su salida de A24, el conductor de 35 años aseguró que en LN+ y Radio Rivadavia son los lugares en los que tiene "libertad".

"Hay cada vez menos medios de comunicación críticos donde haya tranquilidad para poder editorializar", explicó Viale. El mismo periodista afirmó que el periodismo "tiene que ser equilibrado, teniendo en cuenta todas las puestas, lo social, lo sindical, la oposición, el oficialismo". El politólogo también analizó que, según su óptica, "sea por pauta, por ATP o dependencia o porque algunos son más papistas que el Papa".

Jonatan Viale también se refirió a los exitosos pases que protagonizó durante el 2020 con Eduardo Feinmann y que encontrarán un nuevo espacio en LN+. "Me daba miedo porque Eduardo es bravo pero se generó un juego lindo generacional: yo lo trato de moderar, o él a mí", analizó Viale. El Noticiero, conducido por Feinmann, irá de 18 a 20 mientras que inmediatamente después llegará + Realidad, que conducirá el hijo de Mauro Viale de 20 a 21.

La nueva programación de LN+ comenzará el próximo lunes 22 de febrero y tendrá programación de lunes a viernes desde las 6.30 de la mañana hasta la medianoche. La constelación de periodistas opositores que tendrán su lugar en el canal del histórico diario de la familia Mitre, hoy en manos de la rama Saguier, está estelarizada con nombres como los de Carlos Pagni, Luis Majul, Eduardo Feinmann, Jonatan Viale y Pablo Sirvén.