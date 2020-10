"Desastre", Novaresio arremetió contra Macri y le dijo lo que no quiere escuchar

Luis Novaresio estuvo como invitado en la mesa de Juana Viale, en La Noche de Mirtha, por El Trece. Allí, como es costumbre, disparó en reiteradas ocasiones contra el Gobierno de Alberto Fernández. Entre tantas cosas, junto al periodista Nicolás Wiñazki, se mostró fervientemente en contra del proyecto "Nodio" porque cree que va en contra de la libertad de expresión. "Todo acto que trate de controlar, se llama censura y va en contra del artículo 14 de la Constitución", afirmó.

Pero más allá de mostrar su detracción a las formas, no sólo en relación a los medios de comunicación, sino también con respecto a las tomas de tierras y las medidas con respecto a la pandemia por COVID-19, también se mostró en contra del gobierno anterior. "Yo creo que hay un modelo. Los que discuten que esto es por culpa de Cristina... También es lavar cierta responsabilidad de Alberto Fernández. El presidente es el que tiene la lapicera. La mayoría votó a este gobierno y digámoslo con todas las letras, fue a causa del desastre del gobierno anterior".

Ante este disparo contra la actual oposición, Novaresio fue a la carga del ex presidente de la Nación y líder actual del PRO y Juntos por el Cambio. "El fracaso estrepitoso de Mauricio Macri, sin ninguna autocrítica. Lo he escuchado en distintos reportajes, con Jonatan Viale y Morales Solá. No hay ni una sola autocrítica. Encima disparó contra dos de los grandes funcionarios de su gobierno", agregó en relación a los dichos del ex mandatario sobre Rogelio Frigerio y Emilio Monzó.

El conductor de Animales Sueltos por América TV no dudó en apuntar al plan de Macri en relación al futuro político del país. "Vive ensalzando a Cristina como diciendo 'soy yo o el cuco', 'soy yo o Cristina'. Bueno, ahí la tienen a Cristina. El macrismo es, en buena parte, artífice de que tengamos a este gobierno. Por el fracaso y por la grieta", admitió. Y sentenció sobre la situación actual: "¿Cómo no voy a entender a los que se van del país?".

Por último, también se refirieron a la postura del actual presidente de la Cámara de Diputados. Y Sergio Massa tampoco se salvó de las fuertes críticas de Novaresio con respecto a su rol dentro de la gestión actual. "Dice que apoya las decisiones que tomó el gobierno hasta ahora pero después dice que Venezuela es una dictadura, que está en contra de las tomas, que está en contra de la liberación de presos. Se despegó de todos los grandes temas del gobierno", finalizó.