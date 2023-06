Telekino 2276: resultados del sorteo del 18 de junio y controlar cartón

Resultados del sorteo de Telekino 2276 para controlar cartón. Jugada correspondiente al domingo 18 de junio de 2023 a las 16 horas.

Controlar el cartón del Telekino es lo que habitualmente realizan todos los participantes de este sorteo que se emite por Canal 9, desde las 16 horas del domingo, en Argentina. Los números que salen en este juego y en el Rekino son publicados en vivo por El Destape. El repaso de los resultados del Telekino 2276 y Rekino de hoy domingo 18 de junio de 2023.

Además de la modalidad original de Telekino, Rekino también sortea semanalmente con el número del cartón (parte izquierda del mismo) diversos premios. Entre los mismos, puede haber autos, electrodomésticos o viajes. Sólo son válidos los cartones vendidos, habiendo ganadores diferentes todas las semanas.

Resultados del sorteo de Telekino 2276 para controlar cartón del domingo 18 de junio de 2023.

Los resultados se conocerán a las 16 horas.

Rekino: resultados de hoy 18 de junio y controlar cartón

Ludopatía: síntomas, causas y tratamiento

La ludopatía es una adicción patológica que se traduce en un deseo constante de apostar dinero a pesar de los daños que se puedan ocasionar en la vida de una persona. De acuerdo a la ciencia, las apuestas estimulan sistemas cerebrales de recompensa como también lo hacen las drogas o el alcohol. Así las cosas, se puede llegar a un mismo camino: la adicción.

Las personas con serios problemas de ludopatía pueden apostar continuamente ocultando esta práctica. Pueden, incluso, llegar a gastar sus ahorros, sumar deudas o robar/hacer fraude para tener dinero que apostar. La ludopatía tiene un tratamiento complejo, y es tratada con ayuda de profesionales. En muchos casos, esta patología puede destruir vidas y es por esta razón que no se debe minimizar.

Ganó millones en la Quiniela Plus, pero la agencia tomó una decisión impensada: "No está obligado"

En la Quiniela suceden un montón de situaciones con las personas que anhelan ganar ese premio. En esta oportunidad, la historia de un hombre que vive en la localidad bonaerense de Bahía Blanca despertó curiosidades: ganó millones de pesos, pero un error cambió radicalmente la postura de la agencia. "Es alguien que juega todos los días", revelaron.

Un afortunado ganó más de 56 millones de pesos en la Quiniela Plus tras acertar los ocho números, de acuerdo a lo comunicado por la Lotería de la provincia de Buenos Aires a través de sus canales oficiales. A pesar de la buena noticia para esa persona, ocurrió una situación inesperada para todos.

Es que el hombre nunca se presentó para retirar el abultado dinero. Es por eso que desde la agencia bahiense tomaron cartas en el asunto y en diálogo con el portal de noticias regional La Brújula 24, rompieron el silencio para aclarar lo que está sucediendo.

"El cliente no se presentó y no está obligado a hacerlo por ventanilla en nuestro local. No tenemos precisado quién es, pero estamos entre tres posibles", indicó Viviana Frank, empleada de la agencia. Y amplió: "Es alguien que juega todos los días y cualquiera de los tres que sea el ganador es una persona trabajadora que se lo merece".