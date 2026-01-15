MasterChef Celebrity: qué pasó ayer miércoles 14 de enero y quiénes subieron al balcón

Hubo dos eliminados en el repechaje.

La semana de MasterChef Celebrity atraviesa una instancia atípica y cargada de tensión con la llegada del repechaje, una etapa decisiva en la que exparticipantes y algunas caras nuevas buscan una segunda oportunidad para volver al reality culinario. En la gala del miércoles 14 de enero, el programa vivió una noche clave, con un desafío distinto y resoluciones que dejaron sabor a triunfo para algunos y despedida definitiva para otros.

En esta segunda jornada del repechaje, los concursantes se enfrentaron a una prueba poco habitual. Mientras algunos solo pudieron observar el plato que debían replicar, otros tuvieron que guiarse únicamente por el sabor, degustando con los ojos cerrados. La consigna puso a prueba no solo la técnica, sino también la memoria gustativa y la intuición de cada uno de los participantes.

¿Quiénes subieron al balcón?

Tras la degustación y las devoluciones del jurado integrado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, hubo una decisión contundente. El plato de Ariel Puchetta fue considerado el mejor de la noche, lo que le permitió subir directamente al balcón y asegurarse la continuidad en esta instancia del certamen. En contrapartida, la jornada fue amarga para Luis Ventura y Esteban Mirol, quienes no lograron convencer con sus preparaciones y quedaron eliminados de manera definitiva.

La dinámica de esta semana es eliminatoria día a día, y cada desafío puede significar el regreso soñado o la despedida final. Según explicaron tanto el jurado como Wanda Nara, todavía no está definido cuántos cupos habrá disponibles para ingresar nuevamente al certamen, lo que suma un condimento extra de incertidumbre.

Cabe recordar que esta etapa comenzó el martes 13 de enero con un desafío en duplas. En aquella jornada, Walas obtuvo una ventaja inicial que le permitió armar las parejas, y tras la evaluación de los platos, el jurado determinó que Emilia Attias y Sofía Martínez fueron las mejores de la noche. Gracias a ese logro, ambas quedaron exentas de cocinar el miércoles y aseguraron su lugar en el balcón desde el primer día del repechaje.

¿Quién fue la última en ser eliminada de MasterChef Celebrity?

La semana anterior había dejado una eliminación resonante. En la gala del domingo 12 de enero, los participantes debieron preparar una torta en 70 minutos y la que menos convenció fue Emilia Attias. Sin embargo, la actriz tuvo revancha inmediata y logró revertir su situación al destacarse en el inicio del repechaje, demostrando que en MasterChef Celebrity nada está dicho hasta el final.