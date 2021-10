WhatsApp podría eliminar grupos inesperadamente: cómo prevenirlo

Alerta por una nueva estrategia de seguridad de WhatsApp que podría eliminar grupos de forma irreversible.

WhatsApp podría sufrir algunas alteraciones por actualizaciones en varios sistemas operativos, como Androd e iOs. Se dice que el principal riesgo estaría en los grupos de WhatsApp, que podrían ser eliminados automáticamente y de forma definitiva.

El equipo de Mark Zuckerberg determinó que se suspenderán a todos aquellos usuarios que no cumplan con los términos y condiciones, que formen parte de grupos ilegales o que manejen información sospechosa. La tecnología que utilizan es de aprendizaje automático, que detecta anomalías mediante la información obtenida de los grupos de WhatsApp.

Todo esto tiene un margen de error y, posiblemente, WhatsApp elimine algunos grupos que no sean peligrosos pero que atenten contra alguna de estas normas. Una vez que se eliminen, será de forma permanente y los integrantes de cada grupo no solo no podrán enviar mensajes y archivos, sino que tampoco podrán ver todo el historial del chat, la lista de participantes ni la información del grupo.

Asimismo, también se cree que WhatsApp podrá sancionar a los administradores de los grupos que considere peligrosos y suspenderles el uso total de la aplicación. En caso de que esto suceda por error, el usuario podrá hacer el reclamo a través del servicio de atención al cliente, mandando una solicitud para pedir que se restaure.

¿Qué hago para que WhatsApp no elimine mis grupos?

Se cree que WhatsApp considera sospechosos a los usuarios que tienen mucha cantidad de grupos con contactos que no tienen agendados en su teléfono móvil. También, a aquellos que generan muchas listas de difusión o que le envían un mismo mensaje a varias personas. Otro punto importante es evitar tener muchas conversaciones con personas que no se tengan agendadas o que no lo tengan a uno.

Otros consejos para proteger la seguridad de tu cuenta de WhatsApp

Ir a configuración y elegir las opciones de mayor privacidad posible, para que solo tus contactos puedan ver tu foto de perfil, información de contacto y el “visto última vez”. De igual manera, se recomienda configurar la privacidad de los grupos para que, si alguien quiere añadirte a un grupo, tenga que solicitar tu permiso primero, incluso si la persona pertenece a tu lista de contactos. Así, te llegará una notificación para aceptar la invitación de manera manual.



Para esto último, se debe ir a "configuración", después a "cuenta", "grupos de" y "privacidad". Ahí, se abrirá una pestaña con las opciones "todos", "mis contactos" y "excepto mis contactos". Seleccionando la opción "excepto mis contactos", nadie podrá agregarte a un chat grupal sin tu permiso previo.