Twitter avanza en una de las funciones más solicitadas por sus usuarios

Filtran cómo se verá una de las funciones más solicitadas por los usuarios.

En las últimas horas se filtró cómo se verá una de las nuevas funciones en la que trabaja Twitter y que se trata de una de las actualizaciones más reclamadas por buena parte de los usarios de la red social del pajarito. Todavía no hay confirmación de la fecha de lanzamiento general, aunque se estima que primero llegará a Twitter Blue, la versión paga de la aplicación.

Twitter está en boca de todos después de que Elon Musk confirmara que finalmente no comprará la aplicación tras algunos meses de idas y vueltas. Pese al escándalo alrededor de la venta y los reclamos de Musk por mayor información, la aplicación sigue trabajando en actualizaciones para la red social y en las últimas horas se filtró cómo se vería una de las nuevas funciones, muy solicitada por los usuarios.

Uno de los reclamos más fuertes e históricos por parte de los usuarios de Twitter es que no se pueden editar los posteos, algo que sigue igual desde que la app llegó al mercado en el 2006. Pero hace un tiempo desde la aplicación anunciaron que estaban trabajando en esta requerida función. Cabe destacar que este cambio también tiene sus detractores, quienes argumentan que la posibilidad de modificar los tuits alterará las conversaciones que se den en la red social.

Si bien la característica está en desarrollo, la experta en ingeniería inversa Jane Manchung Wong reveló cómo se verá la nueva función para editar tuits. En las capturas se puede ver que en el primer posteo hay un error de tipeo que fue corregido en la segunda publicación, que incluye la leyenda "última edición en...". Inclusive, en el tuit original aparece un aviso de que hay una nueva versión de esa posteo.

Filtran cómo se verán los tuits editados.

Ahora bien, la pregunta de cómo accedió Wong a esta primicia se hace ineludible. Muy simple: la ingeniera revisa el código de las aplicaciones para descubrir funciones que aún no fueron lanzadas y a través de la ingeniería inversa logra mostrar las herramientas en las que trabajan algunas redes sociales. Todavía no hay una fecha confirmada para el lanzamiento del botón para editar tuits, pero estiman que la misma no tardará en llegar y como señaló Engadget la función probablemente debutará en Twitter Blue, la versión paga de la red social del pajarito.

Elon Musk retiró su oferta para comprar Twitter

El presidente de Tesla y SpaceX, el multimillonario Elon Musk, anunció el pasado 8 de julio su decisión de retirar la oferta de compra de la red social Twitter por 44.000 millones de dólares, al acusar a la empresa de haber entregado informaciones "engañosas" sobre la compañía. "El señor Musk ejerce (el) derecho de terminar el acuerdo de adquisición y abandona la transacción", indicaron sus abogados en una nota publicada en la misma red social. El contraataque de los principales accionistas de Twitter no se hizo esperar y, tras el anuncio de Musk, dijeron que iniciarán una demanda contra el multimillonario para hacer cumplir el acuerdo de compra.