Juegos de Playstation Plus en abril: el catálogo completo de este mes

PlayStation Plus es un servicio premium de Sony que ofrece todos los meses videojuegos nuevos para sus suscriptores. De qué se tratan los de abril 2023.

Los aficionados a los videojuegos esperan con ansias el catálogo de juegos de PlayStation Plus cada mes. Este servicio premium de Sony ofrece una gran cantidad de juegos gratuitos para sus miembros, y el mes de abril no es la excepción. El catálogo de juegos de PlayStation Plus de abril de 2023 incluye Meet Your Maker, Sackboy: A Big Adventure y Tails of Iron, tres juegos que prometen ofrecer una experiencia de juego emocionante y variada para los usuarios de PlayStation Plus.

Uno por uno, de qué trata cada uno de los juegos de PlayStation Plus para abril

Meet Your Maker es un juego de plataformas en 2D que te permite crear tus propios niveles y compartirlos con otros jugadores. El juego cuenta con una mecánica de juego adictiva y una gran cantidad de elementos personalizables para que puedas crear el nivel que siempre has soñado. Con Meet Your Maker, podrás dar rienda suelta a tu creatividad y poner a prueba tus habilidades como diseñador de niveles.

Sackboy: A Big Adventure es un juego de plataformas en 3D que te lleva a un mundo mágico lleno de peligros y desafíos. Sackboy es un personaje carismático que te guiará en esta emocionante aventura, y que se ha ganado el corazón de muchos fans gracias a su jugabilidad y su estética colorida y vibrante. Sackboy: A Big Adventure es una aventura en la que te sumergirás por completo, gracias a su hermosa estética y a sus desafiantes niveles de juego.

Tails of Iron es un juego de rol y acción en el que juegas como un valiente ratón que debe liderar a su ejército para liberar su reino de las garras de los invasores. El juego cuenta con una historia épica, una jugabilidad desafiante y una gran cantidad de elementos RPG que te mantendrán enganchado por horas. Tails of Iron es una excelente opción para los amantes de los juegos de rol y acción, y te mantendrá entretenido por horas gracias a su historia cautivadora y su jugabilidad desafiante.

Además de los juegos de abril, los miembros de PlayStation Plus tenían tiempo hasta el lunes 3 de abril para agregar Battlefield 2042, Minecraft Dungeons y Code Vein a su colección de juegos. Estos juegos ya han estado disponibles en el catálogo de PlayStation Plus en el pasado, pero si aún no los descargaste, esa era tu oportunidad de conseguirlos de forma gratuita. Battlefield 2042 es un shooter en primera persona que te lleva a la guerra en un futuro cercano, Minecraft Dungeons es un juego de rol y aventura en el que explorarás mazmorras y te enfrentarás a monstruos, y Code Vein es un juego de rol de acción en el que juegas como un vampiro en un mundo post-apocalíptico. Sino, el próximo mes habrá nuevos juegos gratis para los suscriptores de este plan.

Minecraft Dungeons, videojuego de acción de 2020

El catálogo de juegos de PlayStationPlus de abril de 2023 promete ofrecer una experiencia de juego emocionante y variada para los miembros del servicio. Desde juegos de plataformas creativos hasta juegos de rol y acción épica, hay algo para todos los gustos. No te pierdas la oportunidad de descargar estos juegos y disfrutar de horas de entretenimiento de calidad sin costo adicional. Y si aún no sos miembro de PlayStation Plus, esta es una excelente oportunidad para unirte y disfrutar de todos los beneficios de este servicio premium.