Los juegos que se fueron de PlayStation Plus en marzo: los detalles

Varios títulos ya no estarán disponibles para usuarios del PlayStation Plus. Cuáles son los juegos que se irán del catálogo.

PlayStation Plus constantemente renueva su catálogo de juegos con la idea de mejorar la experiencia de todos sus usuarios. Del mismo modo que suma nuevos títulos también elimina otros aclamados por los gamers. En marzo el servicio de suscripción de Sony confirmó que dejarán de estar disponibles al menos 9 videojuegos. Prestá atención y si este videojuego está en listado deberás aprovecharlo al máximo ya que no podrás tener la posibilidad de volverlo a jugar.

Qué juegos saldrán del catálogo de PlayStation Plus

Para quienes son amantes de los juegos de las peleas, el WWE 2K22 y Override 2: Super Mech League tienen sus días contados en esta plataforma dedicada especialmente al entretenimiento. Los apasionados por el mundo de la velocidad y las carreras tendrán que aprovechar los últimos días para vibrar con las emociones de Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5.

Este importante servicio de videojuegos no contará con producciones independiente como lo son The Vanishing of Ethan Carter, Ghost of a Tale y Victor Vran Overkill Edition. Se debe tener en cuenta que estos títulos y los que se encuentran en el listado van a desaparecer a mediados de marzo:

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5 (PS5 y PS4)

WWE 2K22 (PS4)

Victor Vran Overkill Edition (PS4)

Velocibox (PS4)

The Vanishing of Ethan Carter (PS4)

Override 2: Super Mech League (PS5)

Ghost of a Tale (PS4)

Dungeons (PS4)

Danger Zone (PS4)

Sin embargo no todas son malas noticias, ya que la compañía adelantó que tendrán la llegada de nuevas propuestas para el siguiente mes:

Meet Your Maker: está dedicado básicamente a la construcción y disparos en un escenario postapocalíptico. Allí habrá que superar los niveles creados por los propios jugadores. Cada usuario deberá personalizar su fuerte y además crear trampas que impidan que otros puedan llevarse sus posesiones.

está dedicado básicamente a la construcción y disparos en un escenario postapocalíptico. Allí habrá que superar los niveles creados por los propios jugadores. Cada usuario deberá personalizar su fuerte y además crear trampas que impidan que otros puedan llevarse sus posesiones. Sackboy: Una Aventura a lo Grande: es un videojuego con un gran componente de aventuras. Se puede jugar en solitario o con amigos ya que habrá que superar todos los tipos de desafíos que se presenten en escenarios 3D perfectamente diseñados.

es un videojuego con un gran componente de aventuras. Se puede jugar en solitario o con amigos ya que habrá que superar todos los tipos de desafíos que se presenten en escenarios 3D perfectamente diseñados. Tails of Iron: ideal para los amantes de las aventuras, que cuentan en este caso con la historia de Redgi, un heredero al trono que decide embarcarse en un viaje que tiene como principal propósito el poder recuperar su reino.

Qué ofrece cada plan de PS Plus

El servicio de transmisión en la nube todavía no está disponible en América Latina, por lo que en esta región no se puede acceder a la suscripción premium. En su lugar se encuentra la opción de PlayStation Plus Deluxe, que incluye el catálogo de juegos de la PlayStation original, PS2 y PSP, además de versiones de prueba de juegos por tiempo limitado. También incluye beneficios de los niveles Essential y Extra.