Google eliminará información personal de los usuarios en las búsquedas: cuáles son y cómo pedirlo

Google amplió sus políticas y ahora permite eliminar una serie de datos que pueden ser peligrosos para los usuarios. Cómo hacer el proceso paso a paso.

Los usuarios de Google podrán pedir que la compañía elimine algunos datos de la información personal en los resultados de búsqueda, con el objetivo de fortalecer la ciberseguridad. Algunos de estos detalles son utilizados por los delicuentes que actúan en la red y pueden traer problemas importantes a los afectados.

La empresa que maneja el algoritmo más utilizado del mundo informó la decisión en su blog oficial. De esta forma, si los usuarios entiende que corren riesgo de sufrir un robo de identidad podrán solicitar que parte de sus datos personales sean eliminados en las búsquedas.

Si bien durante muchos años, Google permitió que las personas pidieran que se borren datos confidenciales como información de cuentas bancarias, números de tarjetas de crédito y otros que facilitaban el fraude financiero, ahora aumentó esta opción a otros datos adicionales que suelen aparecer en las búsquedas de los usuarios.

Qué datos personales permite eliminar Google ahora

La información que podrá eliminarse está relacionada a la posibilidad de contacto personal que puede utilizarse de forma malisiosa, incluso llegando al contacto directo o el daño físico. Se trata de:

Números de teléfono

Direcciones de correo electrónico

Direcciones físicas

“La gente nos ha comentado que les gustaría tener la posibilidad de eliminar este tipo de información de la Búsqueda en algunos casos”, resaltaron desde la empresa. No obstante, explicaron que, al recibir las solicitudes de eliminación, será evaluado el contenido de la página web para que no se limite la disponibilidad de otra información útil y no peligrosa, como artículos noticiosos. Del mismo modo, será tenido en cuenta si el contenido es parte de registros públicosen sitios gubernamentales u oficiales.

"Siempre estamos buscando nuevas formas de garantizar que nuestras políticas y salvaguardas integrados reflejen las necesidades cambiantes de las personas y sean fáciles de usar. Por ejemplo, además de esta actualización, implementamos recientemente una nueva política para permitir que las personas menores de 18 años (o sus padres o tutores) soliciten la eliminación de sus imágenes de los resultados de la Búsqueda de Google", resaltaron desde la subsidiaria de Alphabet Inc.

Cómo eliminar datos personales de Google: paso a paso

Para eliminar datos personales de Google hay que seguir un proceso simple y esperar la evaluación de la compañía.

El primer paso es comprobar que se cumple con los requisitos que pone la propia compañía. Que pueden consultarse en sus políticas.

La propia persona o una autorizada por la damnificada puede iniciar el trámite en este link, siguiendo los pasos que pide la plataforma.

Una vez completado el formulario, llegará un correo electrónico de confirmación

Luego la solicitud será revisada bajo distintos factores. En casos necesarios, se recopilará información o se pedirán más datos a los damnificados.

Tras cualquier acción realizada por Google, los usuarios recibirán una notificación.

En caso favorable, la información se eliminará. Si, en cambio, la solicitud es denegada, los usuarios recibirán una explicación detallada.

La información no desaparecerá de Internet

Google también dejó en laro que la información se eliminará del contenido de búsquedas, pero eso no significa que desaparezca de Internet. Para esos casos, los usuarios deben comunicarse directamente con los sitios que alojan la información.