A 16 años del primer video en YouTube: ¿cómo gana plata un youtuber?

Desde que se subió el primer video de YouTube, el 23 de abril de 2005, la plataforma no paró un minuto de crecer. Los datos sobre el gigante de internet asombran, ya que, por ejemplo, tienen 1900 millones de usuarios. Pero, además de un entretenimiento, para muchos se convirtió en una fuente de ingreso y no solo para las grandes compañías sino también para completamente desconocidos que encontraron la manera de hacerse notar. Con el paso del tiempo también se convirtió en un lugar en el que muchos hacen "carrera".

Una de las ideas más repetidas es que "cualquiera puede ganar plata en YouTube", pero la realidad muestra que, más allá de muy escasas excepciones, es muy difícil convertirse en "Youtuber" y, mucho más aún, ganar dinero a través de la plataforma. La preparación de los videos, por ejemplo, llevan tiempo, ideas, guiones y, sobre todo, un gran trabajo detrás. Desde recetas de cocina hasta canales de nicho con temáticas como el juego "Football Manager", los youtubers generan contenido de diferente manera.

Alex Machado es uruguayo y tiene un canal que está destinado a un videojuego: el Football Manager. Más allá de la popularidad del juego en sí, la producción de contenidos lo llevaron a ser uno de los más visitados en español en este nicho. Conocido como "Regista 13", cada uno de sus videos tiene un trabajo detrás. En charla con El Destape, Alex explico: "Por el tipo de contenido que realizo generalmente hay dos o tres horas previas de juego antes de grabar un episodio. Si los contenidos son más relacionados a tutoriales o explicaciones del mismo juego llevan aún más horas en lo previo. Porque implica encontrar una dificultad en tu comunidad".

Cuánto tiempo lleva hacer un video en YouTube

La etapa de "preproducción" lleva, entonces, un trabajo previo. "A eso hay que sumarle la edición. En mi caso es una edición miniatura y la subida de contenido. Teniendo en cuenta también las etiquetas que funcionan bien en la plataforma, pensar un título y demás. Termina siendo un total de 3 o 4 horas por video". En otros casos, que se necesiten más cámaras ese tiempo puede llegar a ser de mucho más tiempo.

Una de las críticas más comunes de todos aquellos que están alejados por la plataforma pasa por no entender el modelo que propone You Tube. Sobre esa situación, Alex indicó: "El contenido tradicional de TV, donde el espectador no elige, está quedando de lado. Porque el poder elegir la programación ahora está en manos de las personas y encima hay una interacción directa con los protagonistas. Hoy crear contenido, no es un mero hobby. Es un trabajo más y que se toma con la misma seriedad que cualquier otro empleo". No obstante, aseguró: "No cualquiera puede hacer esto, se precisa una constancia brutal y además, tener cierta llegada con el público. Y realmente no son dos cosas sencillas de lograr".

¿Cómo se gana plata en YouTube?

En cuanto a los términos prácticos, la manera en la que se puede ganar plata a través de YouTube es a través de anuncios que salen antes, o en el medio, de cada video. Para poder sumarte a esto, hay que ser mayor de 18 y, por supuesto, tenés que tener algunos requisitos que pide el propio YouTube. Eso es no usar lenguaje inapropiado, violencia o contenido para adultos, entre otros tantos. Una de las cosas más llamativas es que, además, para monetizar el canal y que te permitan pasar esas publicidades, se necesita un mínimo de suscriptores y, además, unas 4 mil horas de videos ya subidas y listas.

Por otro lado, también existe la posibilidad de ofrecer un contenido especial para suscriptores que paguen alguna cifra mensual. Más allá de eso, lo importante también está en lo que significa conseguir empresas que te acompañen a través de publicidades. Más allá cómo se hace para ganar dinero en la plataforma, una de las mejores maneras de hacerlo es, por supuesto, a través de los contenidos de buena calidad y, sobre todo, con cosas interesantes para descubrir.

Los canales de You Tube que recomienda El Destape

Paulina Cocina

El canal de Paulina Cocina es uno de los claves para empezar con YouTube. Con miles de tips para cocinar, para arreglarte con poca plata y mucho ingenio en la cocina. Lejos de ser una de esas cocineras que hablan difícil, con un par de indicaciones solucionan todo lo que puede pasar a la hora de preparar un almuerzo o una cena.

Cámara en mano con Lucas Baini

El periodista Lucas Baini desarrolló uno de los mejores canales sobre música, series y cine. Con ideas novedosas y con un formato rápido, encontró una vuelta en medio de la actualidad y la tendencia.

Un mundo inmenso

Es uno de los canales que muestran cosas diferentes sobre el mundo. Con una mirada particular sobre geografía, no solo ayuda a aprender sino que también entrega curiosidades y lo hace de una manera sencilla y coloquial.

Tomas García

Es un youtuber que, si bien hace humor, también intenta explicar avances en la tecnología y lo hace de una manera simple y divertida. Más allá de esas explicaciones, el humor es el gran fuerte de la cuenta.

Japan Gemu

Este canal es una joya. Un argentino, Gemu, que vive en Japón y sube videos visitando tiendas japonesas buscando videojuegos retro, figuras o "cosas curiosas". Un oasis de entretenimiento que vale la pena para ver cómo funcionan, además, los momentos de ocio en el otro lado del mundo.

Regista 13

Alex Machado hace contenidos específicos para todos aquellos que juegan al Football Manager, uno de los juegos más buscados y jugados del mundo. Con curiosidades, tutoriales y tácticas para los equipos, Alex logró interesar a un nicho que lo busca y lo toma como referencia. Junto, además, con Nahuel Lanzón largaron el proyecto "Esequibia". Una liga, con cultura, con historia y con decenas de clubes creados de cero en el juego. Una locura.

Caricias Significativas

Si, claro. Si bien no es un programa de "Youtubers" en términos convencionales, hay un canal que tiene detrás producción y que funciona con contenido específico para YouTube.